Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχασε πολλά κιλά και οι χρήστες του διαδικτύου δεν πιστεύουν ότι το κατάφερε χωρίς φάρμακα.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, έχει προκαλέσει τσουνάμι σχολίων στο διαδίκτυο, με αφορμή νέα της φωτογράφιση όπου εμφανίστηκε φανερά αδυνατισμένη.

Η ίδια δημοσιοποίησε στο Instagram βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφησης, γράφοντας ότι η φωτογράφος Άννι Λίμποβιτς «πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να αποτυπώνει μια στιγμή - μπορεί να πει κάτι», με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν πως έχασε βάρος με ενέσεις τύπου Ozempic.

{https://www.instagram.com/p/DRUtyoIkdqD/?utm_source=ig_embed}

Τα σχόλια στο διαδίκτυο πήραν φωτιά:

- «Λέγεται Ozempic»

- «Η ΜΙΣΕΛ ΠΑΙΡΝΕΙ OZEMPIC;»

- «Έχει κανείς ιδέα πώς η Μισέλ Ομπάμα έχασε ξαφνικά όλα αυτά τα κιλά στα 61 της, ηλικία που δύσκολο για μια γυναίκα να αδυνατίσει;»

- «Προσωπικός γυμναστής και αυστηρή διατροφή; Μπα, το Ozempic είναι πολύ πιο εύκολο».

{https://x.com/mamboitaliano__/status/1992280513189458417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992405744764043557%7Ctwgr%5E4a99a9ead04b3b97b5da9385307bdd7e62fb2935%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.livemint.com%2Fnews%2Ftrends%2Fgoogle-meet-not-working-is-it-down-in-india-netizens-flock-to-social-media-as-many-unable-to-join-11764139999401.html}