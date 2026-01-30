Για το πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά της μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, όπου και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά της.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η ηθοποιός διευκρίνισε πως το πρόβλημα δεν αφορούσε τις αισθήσεις , αλλά την κινητικότητά της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα: «Θα ήθελα να βλέπω με άλλα μάτια τον κόσμο... Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Και συνέχισε για να εξηγήσει πως δεν έχει απαλλαχτεί πλήρως από αυτό, αλλά πλέον το αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα: «Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας και ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός, να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται. Είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κινηθώ, τέλος πάντων. Θα το πω έτσι γενικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1owc4vgn1d?integrationId=40599y14juihe6ly}