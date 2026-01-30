Τι καθορίζει η «Εθνική Στρατηγική Αμυνας» του 2026 (National Defense Strategy, NDS) που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον Ριζοσπάστη (υπογραφή συντάκτη Δ. Ορφ.) ένα πολύ περιεκτικό για το τι καθορίζει η "Εθνική Στρατηγική Άμυνας" του 2026 που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου στις 23 Ιανουαρίου:

Τις στρατιωτικές στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του λυσσαλέου ανταγωνισμού τους με την Κίνα για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία και της εντεινόμενης πολεμικής προπαρασκευής για γενικευμένη ιμπεριαλιστική σύγκρουση, καθορίζει η «Εθνική Στρατηγική Αμυνας» του 2026 (National Defense Strategy, NDS) που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου στις 23/1.

Σε συνέχεια της «Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας» που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα, στο επίκεντρο μπαίνουν η «στρατιωτική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο», η «αποτροπή» της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό και στον υπόλοιπο κόσμο, η «πιο περιορισμένη υποστήριξη» στους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» και η ολόπλευρη ενίσχυση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των αμερικανικών πολεμικών βιομηχανιών.

Μέσα από το 38σέλιδο κείμενο αναδεικνύεται το γεγονός ότι η «αναδιάταξη» των αμερικανικών προτεραιοτήτων δεν σηματοδοτεί την «απομόνωση» των ΗΠΑ - όπως αναμασούσαν διάφορα αστικά επιτελεία και στη χώρα μας, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντ. Τραμπ - αλλά την επιλογή στρατηγικών στόχων και συμφερόντων πιο κρίσιμων στην προσπάθεια των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους να διατηρήσουν τη διεθνή πρωτοκαθεδρία τους.

Αντίστοιχα, ενώ το κείμενο επαναλαμβάνει τα περί «πολιτικής πραγματικής ειρήνης μέσω ισχύος» και ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν θα αποσπάσει την προσοχή» του υπουργείου Πολέμου καταφεύγοντας σε «επεμβατισμό, ατέλειωτους πολέμους, αλλαγή καθεστώτων, οικοδόμηση κρατών», σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι «θα είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε τους απαραίτητους πολέμους του έθνους αν χρειαστεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα στο 2025 η αμερικανική κυβέρνηση εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Υεμένη, στη Σομαλία, στη Νιγηρία και σε θαλάσσιους στόχους στην Καραϊβική, ενώ το 2026 ξεκίνησε με την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και με νέες στρατιωτικές απειλές κατά του Ιράν.

Ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας για γρήγορη και μεγάλης κλίμακας παραγωγή

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε τεράστια αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ - που ήδη είναι μακράν οι μεγαλύτερες στον κόσμο - για να ανέλθουν σε 1,5 τρισ. δολάρια το 2027, έναντι δαπανών σχεδόν 1 τρισ. το προηγούμενο έτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην «Εθνική Στρατηγική Αμυνας» δίνεται προτεραιότητα στην «υπερ-φόρτιση» της βάσης παραγωγής της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας και στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης).

Στόχος που τίθεται είναι να διασφαλιστεί «το κορυφαίο οπλοστάσιο στον κόσμο, που να μπορεί να παράγει όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους συμμάχους και τους εταίρους μας σε μεγάλη κλίμακα, γρήγορα και στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας».

Μεταξύ των προτεραιοτήτων βρίσκεται και ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ. «Θα εκσυγχρονίσουμε και θα προσαρμόσουμε τις πυρηνικές μας δυνάμεις αναλόγως, εστιάζοντας στην αποτροπή και στη διαχείριση της κλιμάκωσης εν μέσω του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου πυρηνικού τοπίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει ποτέ και δεν θα μείνουν ποτέ ευάλωτες σε πυρηνικό εκβιασμό», σημειώνεται.

«Αποκατάσταση της στρατιωτικής κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο»

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική ήπειρο, που μπαίνει στο επίκεντρο, όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, «μετά από χρόνια παραμέλησης το υπουργείο Πολέμου θα αποκαταστήσει την αμερικανική στρατιωτική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο. Θα τη χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και την πρόσβασή μας σε εδάφη - κλειδιά σε όλη την περιοχή. Θα αρνηθούμε επίσης την ικανότητα αντιπάλων να τοποθετούν δυνάμεις ή άλλες απειλητικές δυνατότητες στο ημισφαίριό μας».

Ως «κορωνίδα» στην περιοχή προωθείται το σχέδιο δημιουργίας ενός ουράνιου «Χρυσού Θόλου» (Golden Dome) για την «υπεράσπιση της πατρίδας».

Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ακόμα η ανάγκη εγγύησης της αμερικανικής στρατιωτικής και εμπορικής πρόσβασης «σε βασικά εδάφη, ειδικά στη Διώρυγα του Παναμά, στον Κόλπο της Αμερικής (σ.σ. Κόλπος του Μεξικού) και στη Γροιλανδία», ενώ ο Καναδάς και το Μεξικό σημειώνεται ότι έχουν ισχυρό ρόλο στην «άμυνα του ημισφαιρίου».

Προωθείται δε η συνεργασία «καλή τη πίστει» με τους γείτονες των ΗΠΑ, «από τον Καναδά μέχρι τους εταίρους στην Κεντρική και Νότια Αμερική, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι θα σεβαστούν και θα κάνουν το καθήκον τους για να υπερασπιστούν τα κοινά μας συμφέροντα». Αν αυτό δεν επιτευχθεί, προειδοποιεί, «θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε στοχευμένη, αποφασιστική δράση που προωθεί συγκεκριμένα τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Στην ενότητα για τη λεγόμενη «υπεράσπιση της πατρίδας» αναφέρονται επίσης η «εξασφάλιση» των συνόρων των ΗΠΑ και η ενίσχυση εργαλείων «κυβερνο-ασφάλειας».

Εργαλειοποιείται εξάλλου το πρόσχημα των «ναρκω-τρομοκρατών» για να δικαιολογηθούν μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις «οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτοί»...

«Αποτροπή» της Κίνας και στρατιωτική ισχύς στον Ινδο-Ειρηνικό

Σε ό,τι αφορά την Κίνα, η έκθεση επισημαίνει ότι πρόκειται για τη «δεύτερη ισχυρότερη χώρα». Αναγνωρίζει ότι η ισχύς της μεγαλώνει και ότι ξοδεύει «τεράστια ποσά» για τον στρατό της τα τελευταία χρόνια, «συχνά σε βάρος εσωτερικών προτεραιοτήτων».

Τονίζει πως η εξέλιξη «αφορά τα συμφέροντα της Αμερικής» - δηλαδή των μονοπωλίων της - επισημαίνοντας ότι «η περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού σύντομα θα παράγει πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομίας» και ως εκ τούτου «η ασφάλεια του αμερικανικού λαού, η ελευθερία και η ευημερία του είναι άμεσα συνδεδεμένες» με την ικανότητα των ΗΠΑ να κάνουν εμπόριο από θέση ισχύος στον Ινδο-Ειρηνικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται ως προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό «μέσω ισχύος και όχι σύγκρουσης» - παρότι τόσο η Ιστορία όσο και οι σημερινές εξελίξεις και πολεμικές προετοιμασίες επιβεβαιώνουν πως οι «λογαριασμοί» των ιμπεριαλιστών δεν λύνονται ποτέ με «ειρηνικά» μέσα...

Ισχυρίζεται έτσι το κείμενο ότι ο αμερικανικός στρατός θα επιδιώξει «ευρύτερη γκάμα στρατιωτικών επικοινωνιών με τον στρατό της ΛΔ Κίνας» σε θέματα στρατηγικής σταθερότητας και «αποκλιμάκωσης», επειδή «σκοπός μας δεν είναι να κυριαρχήσουμε στην Κίνα, ούτε να την αποξενώσουμε ή να την ταπεινώσουμε, αλλά να αποτρέψουμε οποιονδήποτε - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας - να μπορεί να κυριαρχήσει σε βάρος μας ή σε βάρος των συμμάχων μας».

Γι' αυτόν τον σκοπό, ξεκαθαρίζεται ότι το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έχει χαράξει σαφή γραμμή για αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στον Ινδο-Ειρηνικό.

Οι τοποθετήσεις για Ρωσία, Ιράν και Βόρεια Κορέα

Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, η έκθεση επισημαίνει ότι θα παραμείνει «επίμονη αλλά διαχειρίσιμη απειλή για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ» κατά το «ορατό μέλλον».

Αναγνωρίζει δε πως παρότι η Ρωσία πάσχει από «δημογραφικές και οικονομικές δυσκολίες», «ο συνεχιζόμενος πόλεμός της στην Ουκρανία δείχνει ότι διατηρεί βαθιά αποθέματα στρατιωτικής και βιομηχανικής ισχύος».

Δεν παραβλέπει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει «το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο του κόσμου, να εκσυγχρονίζει και να διαφοροποιεί» μεταξύ άλλων υποθαλάσσιες, διαστημικές και κυβερνοδιαστημικές δυνατότητες, «που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει» κατά των ΗΠΑ.

Ξεχωριστή αναφορά στην έκθεση γίνεται στο Ιράν. Υπενθυμίζει την επίθεση που έκαναν οι ΗΠΑ τον Ιούνη του 2025 ενάντια στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με την επιχείρηση «Midnight Hammer». Εκτιμά πως σήμερα το ιρανικό καθεστώς είναι «πιο αδύναμο και πιο ευάλωτο εδώ και δεκαετίες» και πως εξίσου καταστροφικά πλήγματα υπέστη ο «Αξονας Αντίστασης» του Ιράν, λόγω και των ισραηλινών επιθέσεων σε Χεζμπολάχ και Χαμάς.

Δεν παραβλέπει τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι της Υεμένης με την επιχείρηση «Rough Rider», εκτιμώντας ότι τους ανάγκασε να επιδιώξουν «ειρήνη».

Το δε ισραηλινό κράτος - δολοφόνος χαρακτηρίζεται «πρότυπος σύμμαχος», που προωθεί τα «κοινά» συμφέροντα με τις ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής...

Η Βόρεια Κορέα εκτιμάται ότι συνιστά «άμεση στρατιωτική απειλή για τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία». Οι ΗΠΑ καλούν τη Σεούλ να παραμείνει σε «επαγρύπνηση», αφού μολονότι ο στρατός της Βόρειας Κορέας «είναι γερασμένος ή κακοσυντηρημένος», διαθέτει βαλλιστικά συμβατικά αλλά και πυρηνικά όπλα. Δεν παραβλέπει δε την πιθανότητα οι πυρηνικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας να αυξήσουν τη δυνατότητα απειλής σε βάρος των ΗΠΑ.

Πιέσεις στη «σημαντική αλλά με μειούμενο μερίδιο Ευρώπη»

Σαφής είναι στο κείμενο του Πενταγώνου και η ένταση των αμερικανικών πιέσεων στους Ευρωπαίους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» για αύξηση των στρατιωτικών τους δαπανών και «αμυντική» ενίσχυση.

Ετσι, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και «άλλες περιοχές», αναφέρει ότι οι «σύμμαχοι» των ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο εναντίον «απειλών που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο σοβαρές γι' αυτούς, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ».

Σε μια αποκαλυπτική αναφορά, το κείμενο επισημαίνει: «Αν και η Ευρώπη παραμένει σημαντική, έχει μικρότερο και μειούμενο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος. Συνεπώς, αν και είμαστε και θα παραμείνουμε εμπλεκόμενοι στην Ευρώπη, πρέπει και θα δώσουμε προτεραιότητα στην υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας».

«Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες της Αμερικής σχηματίζουν μια αμυντική περίμετρο γύρω από την Ευρασία. Αυτές οι σχέσεις όχι μόνο προσφέρουν ευνοϊκή γεωγραφία, αλλά περιλαμβάνουν και πολλά από τα πλουσιότερα έθνη του κόσμου. Συνολικά το δίκτυο των συμμαχιών μας είναι πολύ πιο πλούσιο από όλους τους πιθανούς αντιπάλους μας μαζί», επισημαίνεται.

Καθώς όμως αυξάνονται κινήσεις «συντονισμού» αντίπαλων δυνάμεων, κατά βάση του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού ιμπεριαλιστικού κέντρου με επικεφαλής την Κίνα και τη Ρωσία, η έκθεση χαρακτηρίζει «συνετή» την προληπτική προετοιμασία των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους μπροστά στην πιθανότητα «ένας ή περισσότεροι αντίπαλοι» να δράσουν μαζί με συντονισμένο ή ευκαιριακό τρόπο «σε πολλαπλά θέατρα».

Σε μια «μπηχτή» προς τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ - αποκαλυπτική για την άμεση σύνδεση της πολεμικής προετοιμασίας με το παραπέρα τσάκισμα των λαϊκών δικαιωμάτων - το κείμενο τονίζει πως ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν πιο αδύναμο αν οι «σύμμαχοι» των ΗΠΑ είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, «πράγμα που δεν έκαναν», προτιμώντας «να επενδύουν χρήματα σε κοινωνικά προγράμματα πρόνοιας»...