Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί «στενότερους δεσμούς» με την Κίνα, με φόντο τον... απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διάλογος μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κίνας είναι απαραίτητος για την «παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ, εξυμνώντας τον κεντροαριστερό πρωθυπουργό της Βρετανίας, καθώς οι δύο άνδρες επιχειρούν να βγάλουν τη διμερή σχέση από τον «πάγο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί «στενότερους δεσμούς» με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με φόντο τις εντεινόμενες αντιπαλότητες, εμπορικές και γεωστρατηγικές, καθώς και τη ροπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέτει υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές συμμαχίες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα εδώ και οκτώ χρόνια, η οποία είναι αμφιλεγόμενη στη Βρετανία, λόγω ανησυχιών για το ιστορικό του Πεκίνου σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οικονομικές ανισορροπίες και τις κατηγορίες περί κυβερνοσαμποτάζ στο Ηνωμένο Βασίλειο από κινεζικές οντότητες.

Ωστόσο, στις πρώτες τους δηλώσεις οι δύο ηγέτες απέφυγαν τα δύσκολα ζητήματα και αντάλλαξαν επαίνους για τις χώρες τους.

Ύστερα από χρόνια ψυχρών σχέσεων υπό τις συντηρητικές κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Στάρμερ δήλωσε: «Η Κίνα είναι ένας ζωτικής σημασίας παίκτης στη διεθνή σκηνή και πρέπει να οικοδομήσουμε πιο εξελιγμένη σχέση μαζί της, όπου θα μπορούμε να εντοπίζουμε ευκαιρίες συνεργασίας και να έχουμε ουσιαστικό διάλογο στους τομείς όπου διαφωνούμε».

Ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας μέσω διερμηνέα, αναφέρθηκε στο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, λέγοντας ότι στο παρελθόν «έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των σινοβρετανικών σχέσεων». Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν «αναταράξεις που δεν εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα των δύο χωρών».

Περιγράφοντας την παγκόσμια κατάσταση ως «ταραχώδη και ρευστή», ο Σι δήλωσε ότι είναι «επιτακτικός» ο περισσότερος διάλογος μεταξύ των δύο χωρών, είτε «για χάρη της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας είτε για τις οικονομίες και τους λαούς των δύο χωρών».

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες θα «αντέξουν τη δοκιμασία της ιστορίας» αν μπορέσουν να υπερβούν τις διαφορές τους.

«Μερικές φορές τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο. Όσο πρόκειται για το σωστό που εξυπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα της χώρας και του λαού, τότε ως ηγέτες δεν πρέπει να αποφεύγουμε τις δυσκολίες», είπε ο Σι.

Ο Στάρμερ έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει πιο μετρημένη προσέγγιση από τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο προειδοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη έχει διαρραγεί και στη συνέχεια απειλήθηκε με δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Στάρμερ έχει τονίσει ότι μπορεί να επιδιώξει ταυτόχρονα εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Κίνα με τρόπο που να προστατεύει την εθνική ασφάλεια της χώρας του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να επικεντρωθεί στην «παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, την ανάπτυξη και τις κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή».

Ο Στάρμερ δεν έθεσε συγκεκριμένες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε λεπτομέρειες πολιτικής στις σύντομες δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες, αν και αναφέρθηκε στη σημασία του «ουσιαστικού διαλόγου» σε τομείς όπου οι δύο χώρες διαφωνούν.

Η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά συμφωνιών αργότερα σήμερα. Αυτές εκτιμάται ότι θα καλύπτουν τομείς όπως τα ταξίδια χωρίς βίζα και την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Με πληροφορίες από Politico