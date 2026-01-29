Σε μεταγενέστερο χρόνο μετατίθεται η κρίσιμη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Γραμματείας του ΟΗΕ, η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) μεταφέρθηκε για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Η ψηφοφορία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στις παρατηρήσεις του για την κατάσταση στην Κύπρο στις αρχές του έτους, εισηγήθηκε την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας στο νησί.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ενθαρρυμένος από το γεγονός ότι, κατά το τελευταίο έτος, «δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά εντός της νεκρής ζώνης» και ότι οι δύο πλευρές «επέδειξαν αυτοσυγκράτηση από μείζονες μονομερείς ενέργειες».

Παρά το θετικό κλίμα, ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας κατέγραψε έλλειμμα ουσιαστικής προόδου στην αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την αποσυμφόρηση της αυξανόμενης στρατιωτικής αναβάθμισης κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός».