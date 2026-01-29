Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε ενδοσυνεδριακά άνοδο άνω του 3%.

Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτοξεύτηκε ο χρυσός, καθώς η τιμή του ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία των αγορών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε ενδοσυνεδριακά άνοδο άνω του 3%, φτάνοντας έως τα 5.588 δολάρια, με τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια να ενισχύεται κατακόρυφα. Οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, πιέσεων στις αγορές μετοχών και αβεβαιότητας γύρω από τη νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο διαδραματίζει και η αποδυνάμωση του δολαρίου, που καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους διεθνείς αγοραστές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανησυχία για τις δημοσιονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ράλι του χρυσού συμπαρασύρει ανοδικά και άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως το ασήμι, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές αναζητούν σταθερότητα σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται διαχρονικά ασφαλή. Αναλυτές εκτιμούν ότι, όσο η αβεβαιότητα παραμένει, ο χρυσός θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.