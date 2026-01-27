Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον τουρίστα να βρίσκεται ακίνητος μέσα στο χιόνι, με τη λεοπάρδαλη να στέκεται δίπλα του.

Ένας τουρίστας δέχτηκε επίθεση από μια σπάνια λεοπάρδαλη του χιονιού στη βορειοδυτική Κίνα, όταν προσπάθησε να πλησιάσει για να τη βγάζει φωτογραφία.

Ο τουρίστας έκανε σκι αλλά όταν επιχείρησε να πλησιάσει τη λεοπάρδαλη εκείνη επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην στην περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας,

Ο τουρίστας ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο του, σύμφωνα με το Γραφείο Δασοκομίας και Λιβαδιών της κομητείας, εντόπισε τη λεοπάρδαλη του χιονιού ένα από τα πιο ασύλληπτα πλάσματα στον κόσμο που μπορεί κανείς να δει στην άγρια ​​φύση. Βγήκε από το όxημά του και την πλησίασε για να τραβήξει φωτογραφίες πριν δεχτεί επίθεση, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον τουρίστα να βρίσκεται ακίνητος μέσα στο χιόνι, με τη λεοπάρδαλη να στέκεται δίπλα του. Σε ένα άλλο βίντεο, δύο περαστικοί βοηθούν τον τραυματισμένο τουρίστα να σηκωθεί καθώς εκείνος κρατά το πρόσωπό του, αιμόφυρτο.

Μια φωνή ακούγεται να ρωτάει αν η λεοπάρδαλη έχει φύγει και ένας από τους παριστάμενους απάντησε θετικά. Άλλα βίντεο δείχνουν τη λεοπάρδαλη να κινείται μέσα σε βαθύ χιόνι, με δέντρα και βράχους στο βάθος.

Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε η δασική υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι οι τοπικές αρχές έχουν εντείνει τις περιπολίες ασφαλείας και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού.

«Το ευρύ κοινό και οι τουρίστες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας όταν συναντούν άγρια ​​ζώα και να αναφέρουν αμέσως στην αστυνομία για να διασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού, που προέρχονται από την Κεντρική και Νότια Ασία, είναι προστατευόμενο είδος στην Κίνα και σύμβολο των ορεινών και μεγάλου υψομέτρου οικοσυστημάτων της χώρας. Υπάρχουν μόνο 4.000 έως 6.500 από αυτές παγκοσμίως, με το 60% του οικοτόπου τους να βρίσκεται στην Κίνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Άγρια Ζωή (WWF).

Με ένα πυκνό λευκό - γκρι τρίχωμα που ενσωματώνεται στο περιβάλλον τους, τα μοναχικά αιλουροειδή ζουν σε ψηλά, βραχώδη βουνά σε μερικές από τις πιο σκληρές συνθήκες στη Γη, σύμφωνα με το WWF.

Μια μελέτη το 2020 εξέτασε 261 κτηνοτρόφους στη Μογγολία, ένα άλλο κοινό βιότοπο για τις λεοπαρδάλεις του χιονιού. Ενώ πολλοί ανέφεραν ότι είδαν λεοπαρδάλεις του χιονιού ή ότι δέχτηκαν επίθεση στα ζώα τους, κανένας δεν ανέφερε επίθεση σε άνθρωπο.

