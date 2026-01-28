Από σήμερα έρχεται νέα κακοκαιρία στη χώρα μας από τα δυτικά, η οποία θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει από σήμερα τη χώρα από την γειτονική Ιταλία. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Γιάννης Καλλιάνος και Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνουν τις προβλέψεις τους για τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σήμερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα είναι μία ημέρα όπου ξεκινάει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Γενικά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε διαδοχικές κακοκαιρίες. Η μία ξεκινάει σήμερα, θα περάσει πάνω από τη χώρα μας αύριο Πέμπτη και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές.

Όλα αυτά τα κύματα κακοκαιρίας που περιμένουμε μέχρι και την Κυριακή - Δευτέρα θα έχουν σαν κύρια χαρακτηριστικά τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες - οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές και πιο πολύ σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις - όπως επίσης και τους θυελλώδεις νοτιάδες που θα σαρώσουν Ιόνιο και Αιγαίο. Χιόνια περιμένουμε σε μεγάλα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού.

Αύριο Πέμπτη, θα είναι πάλι μία ημέρα κακοκαιρίας. Περνάει και πάλι ένα βαρομετρικό χαμηλό.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα πέσει περισσότερο προς τη δυτική χώρα, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι και στη συνέχεια αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα διασχίσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Μεγάλο όγκο νερού περιμένουμε και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και εκεί πειριμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας πάλι περιμένουμε κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες, απλά εκεί τα φαινόμενα θα έχουν μικρότερη διάρκεια, θα περάσει δηλαδή γρήγορα αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων, του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου, και θα αφήσει αστάθεια και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ναι μεν ο κύριος όγκος κακοκαιρίας, περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, παρ'όλα αυτά ο άστατος καιρός θα παραμείνει άστατος στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδες με έμφαση τα δυτικά - κεντρικά και νότια τμήματα.

Το Σάββατο, σιγά σιγά αρχίζει και πάλι να επιδεινώνεται ο καιρός, περιορίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες προς το ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Θα ξεκινήσει και πάλι επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, που σημαίνει οτι και το Σάββατο θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας με έντονη αστάθεια και έντονα φαινόμενα κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου.

Την Κυριακή, που είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα, φουντώνει και πάλι ο καιρός. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι συνηθισμένα αυτά τα κύματα να μας έρχονται μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Παρ'όλα αυτά θα έχουν ένταση και η ένταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzyxw686ef5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιάννης Καλλιάνος

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, μετεωρολόγο του MEGA, την Πέμπτη (29/1) ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς Πέμπτης, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα.

Να τονίσω ότι πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες.

Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές ;

Κορεσμένα εδάφη :

Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.

Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής :

Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις.

Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης :

Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξουμε :

Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές, κατά τόπους καταιγίδες αλλά και χιόνια, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Βόρεια Ελλάδα. Θα αναφερθώ τις επόμενες ημέρες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου διότι προέχει η Πέμπτη.

Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα.

{https://www.facebook.com/ioannis.kallianos/posts/pfbid0BMvhRg7VhUkiM3Voh7LWcAAqrL5w5BCT96VfcVEegXXX8nZ5VBEw1HZ2fTjqqvr4l}

Γιώργος Τσατραφύλλιας

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας δεν φαίνεται να είναι «ζόρικη» κακοκαιρία καθώς η ποσότητα της βροχής, όπως αναφέρει δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις μέρες.

«Τα δύο κύματα κακοκαιρίας πως θα επηρεάσουν την Αττική»;

Καλημέρα!

Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες.Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02isQFN7JfPEBrKNHh9bL6iQQwrQhGYE8yF5tnEheb6Ej6JxcRSsHAAbpQo4xdCqSl}