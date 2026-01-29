Η Ελβετία δαπανά περίπου το 0,7% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Η Ελβετία θα αυξήσει τον συντελεστή του ΦΠΑ για μία δεκαετία προκειμένου να ενισχύσει τις αμυντικές της δαπάνες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνησή της.

«Υπό το πρίσμα της επιδεινούμενης γεωπολιτικής κατάστασης, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της Ελβετίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται πρόσθετοι πόροι ύψους περίπου 31 δισ. ελβετικών φράγκων [33 δισ. ευρώ]».

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να αυξήσει προσωρινά τον ΦΠΑ κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από το σημερινό 8,1% για διάστημα 10 ετών, από το 2028. Τα πρόσθετα έσοδα θα κατευθυνθούν σε ταμείο εξοπλισμών, το οποίο θα διαθέτει και δυνατότητα δανεισμού.

Ωστόσο, η αύξηση του ΦΠΑ απαιτεί αλλαγή στο Σύνταγμα και δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ξεκινήσει την άνοιξη.

Η Ελβετία έχει αρχίσει να επανεξετάζει τη στάση της στον τομέα της άμυνας μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αναζητεί πλέον μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες και επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της, αν και εξακολουθεί να μην έχει καμία πρόθεση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ελβετία δαπανά περίπου το 0,7% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ο σημερινός στόχος για αύξηση αυτού του ποσοστού στο 1% έως το 2032 είναι πλέον ξεπερασμένος, ανέφερε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

«Λόγω των εξοικονομήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένες, ιδίως για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο πιθανών απειλών, δηλαδή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς και των υβριδικών συγκρούσεων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στις προτεραιότητες της εξοπλιστικής προσπάθειας της χώρας περιλαμβάνονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, η κυβερνοασφάλεια και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες.