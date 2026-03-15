Αναφερόμενος γενικότερα στη στάση ζωής του, υπογράμμισε ότι προσπαθεί να μην κρατά κακία σε κανέναν, καθώς πιστεύει πως τα απωθημένα και η πικρία δυσκολεύουν τον άνθρωπο και βαραίνουν την καθημερινότητά του. Για τον λόγο αυτό επιλέγει να αφήνει πίσω του τις αρνητικές σκέψεις και να προχωρά μπροστά.

Ο Μίνως Μάτσας δήλωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη ότι αισθάνεται πως είναι «ο καλύτερος πατέρας του κόσμου», τονίζοντας ότι προσπαθεί καθημερινά να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά του. Όπως εξήγησε, φροντίζει να τους προσφέρει απλόχερα αγάπη, στήριξη και παρουσία στην καθημερινότητά τους, στοιχεία που θεωρεί θεμέλια για μια υγιή σχέση γονέα-παιδιού.

Ο συνθέτης ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά του, μαζί με τη μουσική, αποτελούν πλέον το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του. Αν και η μουσική υπήρξε πάντα η μεγάλη του αγάπη και βασικός άξονας της πορείας του, σήμερα μοιράζεται την πρώτη θέση με την οικογένειά του. Όπως είπε, η πατρότητα έχει αλλάξει την οπτική του για πολλά πράγματα και του έχει δώσει βαθύτερο νόημα στην καθημερινότητά του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει διδαχθεί πολλά μέσα από τη σχέση του με τα παιδιά του. Το σημαντικότερο μάθημα, όπως εξήγησε, είναι η ανάγκη να περιορίζει κανείς τον εγωισμό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν γίνεται κάποιος γονιός καλείται να αφήσει πίσω του τον εγωκεντρισμό και να μάθει να λειτουργεί με περισσότερη κατανόηση, υπομονή και ανιδιοτέλεια.

Όταν ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, την Όλγα Κεφαλογιάννη, προτίμησε να μην δώσει συνέχεια στο θέμα. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως αυτή την περίοδο νιώθει ευτυχισμένος, κυρίως επειδή έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να δημιουργεί μουσική.

Κλείνοντας, σχολίασε και το τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision Song Contest. Όπως είπε, το κομμάτι του φαίνεται ευχάριστο και αυθεντικό, με μια φρεσκάδα που πιστεύει ότι έχει αγγίξει το κοινό.

