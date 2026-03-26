Η κ. Κεφαλογιάννη η οποία δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο έχει ζητήσει, με την έφεσή της, τη μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, που προβλέπει τα δίδυμα παιδιά της να μένουν τέσσερις φορές την εβδομάδα στο σπίτι του πατέρα τους.

Από τους συνηγόρους της εκπροσωπήθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην εκδίκαση της έφεσής της , στο πλαίσιο της δικαστικής αντιδικίας της με τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους.

Η κ. Κεφαλογιάννη η οποία δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο έχει ζητήσει, με την έφεσή της, τη μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, που προβλέπει τα δίδυμα παιδιά της να μένουν τέσσερις φορές την εβδομάδα στο σπίτι του πατέρα τους. Αυτή η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας, σύμφωνα με την πλευρά της υπουργού, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

«Έχει υπουργικό συμβούλιο η κυρία Κεφάλογιάννη», είπε συνήγορος της στο δικαστήριο για να εξηγήσει την απουσία της ενώ υπέβαλλε αίτημα να εξεταστούν τα δυο παιδιά, ηλικίας 4 ετών προκειμένου να διαπιστωθεί πως βιώνουν αυτή την εναλλασσόμενη διαμονή.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητα τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα : Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας - είναι 4 χρόνων - να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλαν αίτημα παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον Μ. Μάτσα και τον ρώτησε αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση. Ο γνωστός συνθήκες κλαίγοντας με λυγμούς απάντησε: "Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερά από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα".

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.