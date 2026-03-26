Ο Παύλος Χρηστίδης, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ μικτά (28–35 ευρώ καθαρά) που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ανεπαρκής και αποτυπώνει την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ.

Όπως σημειώνει είναι αποτυχία «Της κυβέρνησης που «κατόρθωσε» να φέρει τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην Ε.Ε., ως προς την αγοραστική δύναμη, μαζί με τη Βουλγαρία, που έχει «κατορθώσει» να φέρει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ε.Ε. ως προς το μέσο μισθό, με ετήσιες αποδοχές κάτω από 18.000 ευρώ. Της κυβέρνησης του 13ωρου ακόμη και σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Την ίδια ώρα, οι υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι πρωταθλητές σε ώρες απασχόλησης και η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας επιδεινώνεται συνεχώς.»

Τονίζοντας παράλλήλα ότι «το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 28% την τελευταία πενταετία, ένας στους τέσσερις Έλληνες κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ένας στους πέντε δεν μπορεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του τον χειμώνα, ενώ το 11,3% στερείται ένα κανονικό γεύμα με κρέας ή ισοδύναμη θρεπτική επιλογή. Σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων.Πολιτική αλλαγή σημαίνει ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους και προσδιορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει δίκαιη ανάπτυξη που οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ευκαιρίες για όλους.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhcmxa6wif21?integrationId=40599y14juihe6ly}