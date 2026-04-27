«… και εγώ περπατάω στην Αθήνα και δεν είμαι ευχαριστημένη με την πόλη μου» είπε η Όλγα Κεφαλιογιάννη.

Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ της υπουργού Τουρισμού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Η κα Κεφαλογιάννη ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή Press Talk, στην ΕΡΤ και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόσφατη συνέντευξη του Χάρη Δούκα στον Guardian.

Όπως είπε «είμαι βουλευτής της Α΄ Αθηνών, αλλά και πολίτης της πόλης μου και πρέπει να σας πω ότι ως Αθηναία πολίτης δεν είμαι και πολύ ευχαριστημενη με τη δουλειά του κ. Δούκα. Βέβαια δουλειά του δημάρχου δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις σε ξένα μέσα και να δυσφημεί την πόλη. Διότι η σύγκριση της Αθήνας με την Βαρκελώνη δείχνει αν μη τι άλλο ότι δεν γνωρίζει την κατάσταση των δύο πόλεων. Πρώτα από όλα, λοιπόν, εμείς οι πολίτες της Αθήνας περιμένουμε μια καλύτερη καθημερινότητα και ποιότητα ζωής».

Και συνέχισε η κα Κεφαλογιάννη: «Η διαφωνία μου είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για το πως εκφράζεται ειδικά στο εξωτερικό, όταν πριν από 15 χρόνια ήταν ζητούμενο να μπει η Αθήνα στον ταξιδιωτικό χάρτη» και τόνισε για το θέμα του κορεσμού και της βιωσιμότητα ότι «η στρατηγική μας είναι η ποιοτική ανάπτυξη».

«Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια και ο ίδιος έχει κάνει μελέτη και είπε ότι δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Αθήνα» συμπλήρωσε.

Για το τέλος ανθεκτικότητας η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι πρέπει σε ένα ποσοστό να επιστρέφει στους προορισμούς. «Είναι σημαντικό κάθε προορισμός να έχει τους πόρους να κάνει τη διαχείριση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Δούκας μιλώντας στον Guardian τόνισε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται» είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της Αθήνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων, υπερφόρτωση των υποδομών και αλλοίωση του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών όπως η Πλάκα. Ταυτόχρονα, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των τουριστικών επενδύσεων εντείνει την πίεση στο κέντρο της πόλης.

Για την Πλάκα πάντως η υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι υπάρχει ειδικό πλαίσιο προστασίας το οποίο είναι αυστηρό και αποτελεί τον μπούσουλα για αντίστοιχες περιοχές.