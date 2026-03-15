Στην Ελλάδα, η αλλαγή ώρας, σε θερινή, για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τη συγκεκριμένη μέρα, τα ρολόγια θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα θα δείχνουν 04:00. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα ύπνου, κάτι που μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τον οργανισμό μας, ειδικά όσους είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές ύπνου.

Ο κύριος λόγος για τη θερινή ώρα είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να έχουμε περισσότερες ώρες ηλιακού φωτός το απόγευμα.

Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάβαση μπορεί να επηρεάσει τον κιρκάδιο ρυθμό μας, προκαλώντας προσωρινή κούραση ή αλλαγές στη διάθεση, ενώ κάποιοι συμβουλεύουν να προσαρμοζόμαστε σταδιακά αλλάζοντας την ώρα ύπνου τις μέρες πριν την αλλαγή.

Η επόμενη αλλαγή, δηλαδή η επιστροφή στη χειμερινή ώρα, θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δίνοντας την αίσθηση επιπλέον ύπνου και σιγά σιγά προετοιμάζοντας τον οργανισμό για τα πιο σκοτεινά χειμερινά απογεύματα.