Τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την έντονη τάση ανόδου της θερμοκρασίας.

Ο Μάρτιος του 2026 συγκαταλέγεται ανάμεσα στους θερμότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία της Γης να ξεπερνά κατά 1,31°C τα επίπεδα του 20ού αιώνα. Η τιμή αυτή φέρνει τον Μάρτιο του 2026 στη δεύτερη θέση (μαζί με το 2024), με τον Μάρτιο του 2025 να παραμένει ο θερμότερος, έστω και οριακά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, οι δέκα υψηλότερες θερμοκρασίες για μήνα Μάρτιο έχουν καταγραφεί όλες μετά το 2015, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, πρόκειται για τον 50ό συνεχόμενο Μάρτιο με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο, με την τελευταία ψυχρότερη χρονιά να εντοπίζεται το 1976.

Υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν παντού

Οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρέασαν το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα. Οι ωκεανοί κατέγραψαν τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Μάρτιο, ενώ η ξηρά την τρίτη.

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αρκτική, η Ευρώπη, η Ασία, τμήματα της Αφρικής και της Ανταρκτικής, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σημαντικά τα φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε ιστορικά ρεκόρ.

Αντίθετα, πιο χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Αλάσκα, ο Καναδάς και τμήματα της Γροιλανδίας και της Ρωσίας, χωρίς όμως να αναιρούν τη συνολική εικόνα της παγκόσμιας θέρμανσης.

Περιφερειακές διαφοροποιήσεις

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ευρώπη και η Ανταρκτική βίωσαν έναν από τους θερμότερους Μάρτιους στην ιστορία τους, ενώ η Ασία, η Αφρική και η Νότια Αμερική συγκαταλέγονται επίσης στις πιο θερμές χρονιές για τον μήνα. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική και η Ωκεανία, αν και θερμότερες από το κανονικό, δεν σημείωσαν ακραίες επιδόσεις.

Τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι το 2026 κινείται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη τιμή μέχρι στιγμής. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η χρονιά αυτή είναι πιθανό να βρεθεί ανάμεσα στις πέντε θερμότερες που έχουν καταγραφεί.

Οι πάγοι υποχώρησαν

Η παγκόσμια έκταση θαλάσσιου πάγου για τον Μάρτιο ήταν η έκτη μικρότερη των τελευταίων 48 ετών, καλύπτοντας περίπου 17,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 1,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην Αρκτική, όπου καταγράφηκε η δεύτερη μικρότερη έκταση πάγου για μήνα Μάρτιο, με έλλειμμα περίπου 906.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε σχέση με τον μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή, η έκταση του θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική ήταν επίσης μειωμένη κατά περίπου 518.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ισοβαθμώντας με το 1992 ως η 13η μικρότερη που έχει καταγραφεί για τον συγκεκριμένο μήνα.

Κυκλωνική δραστηριότητα χωρίς μεγάλες αποκλίσεις

Η τροπική κυκλωνική δραστηριότητα κινήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Ξεχώρισε ωστόσο ένας ισχυρός κυκλώνας στην περιοχή της Αυστραλίας, ο οποίος προκάλεσε έντονα καιρικά φαινόμενα και σημαντικές ζημιές.

Συνολικά, τα στοιχεία του Μαρτίου 2026 ενισχύουν την εικόνα ενός πλανήτη που συνεχίζει να θερμαίνεται, με ολοένα και πιο εμφανείς επιπτώσεις στο κλίμα και τα φυσικά συστήματα.

Φωτογραφίες/Πληροφορίες: US National Centers for Environmental Information