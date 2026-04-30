Η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα ανεργίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για τον Μάρτιο του 2026.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 9%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 8,6% του Φεβρουαρίου και το 8% του Ιανουαρίου, γεγονός που υποδηλώνει επιδείνωση της κατάστασης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι εκτιμώνται σε περίπου 436 χιλιάδες άτομα, έναντι 417 χιλιάδων τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αισθητή μηνιαία αύξηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανήλθε στο 21% τον Μάρτιο του 2026, από 17,9% τον Φεβρουάριο και 17% τον Ιανουάριο, σημειώνοντας απότομη επιδείνωση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο αριθμός των άνεργων νέων διαμορφώθηκε σε περίπου 54 χιλιάδες, επίπεδο αντίστοιχο με τον Μάρτιο του 2025, αλλά σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξιοσημείωτες είναι και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ φύλων. Στους άνδρες, η ανεργία ανήλθε στο 6,9%, ενώ στις γυναίκες έφτασε το 11,5%, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό χάσμα στην ελληνική αγορά εργασίας. Η απόκλιση αυτή, σχεδόν πέντε ποσοστιαίων μονάδων, καταδεικνύει τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι σαφώς πιο θετική. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε στο 6,2% τον Μάρτιο του 2026, από 6,3% τον Φεβρουάριο και 6,3% έναν χρόνο νωρίτερα, συνεχίζοντας την καθοδική τάση . Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 6,0%, με περίπου 13,226 εκατομμύρια ανέργους, εκ των οποίων 10,984 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 25 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 63 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Παράλληλα, η ανεργία των νέων στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 15,4%, αυξημένη ελαφρώς από 15,3% τον Φεβρουάριο, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 14,9% . Συνολικά, 2,978 εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ ήταν άνεργοι, εκ των οποίων 2,354 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.