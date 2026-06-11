Οι «μαύρες» εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ευρωζώνη, η ΕΕΕΠ αποκτά σύστημα ΑΙ για την ανίχνευση παικτών «υψηλού κινδύνου», οι υπεραρμοδιότητες Σταμπουλίδη στο Υπερταμείο, η Quality & Reliability, η νέα εταιρεία της Dimand και η Πατριάρχου Ιωακείμ 45

Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ευρωζώνη

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Λουξεμβούργο αναμένεται να βρεθούν οι προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης, με τους υπουργούς Οικονομικών να ενημερώνονται για τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα προειδοποιεί για επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Μάλιστα, μια πρώτη εικόνα των προβληματισμών του Ταμείου φέρεται να είχε ήδη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη χθεσινή συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το ΔΝΤ στους υπουργούς Οικονομικών, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις αγορές ενέργειας δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ευρωζώνη, επιβαρύνοντας τις ήδη ασθενείς αναπτυξιακές προοπτικές. Το Ταμείο εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα κινηθεί χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ενώ ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αναμένεται να τονιστεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν προσανατολισμένοι προς την κατεύθυνση της χαμηλότερης ανάπτυξης και του υψηλότερου πληθωρισμού, με ενδεχόμενη παράταση της ενεργειακής κρίσης ή περαιτέρω γεωπολιτική κλιμάκωση να μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης. Το ΔΝΤ εκτιμάται επίσης ότι θα επαναλάβει την ανάγκη οι κυβερνήσεις να αποφύγουν γενικευμένα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και να περιοριστούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ΕΕΕΠ, το AI και οι εθισμένοι τζογαδόροι

Ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 κάνει σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, πρεμιέρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) «προετοιμάζεται» εποπτικά για την επόμενη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση του 2030, που θα φιλοξενηθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, επενδύοντας σε νέα εργαλεία για την προστασία των παικτών από τον προβληματικό τζόγο.

Για να ακριβολογούμε, η ΕΕΕΠ θα προχωρήσει στην πιλοτική αξιοποίηση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση παικτών που ενδέχεται να εμφανίσουν προβληματική συμπεριφορά στα τυχερά παίγνια και ήδη ανέθεσε το σχετικό έργο στη δανέζικη εταιρεία MINDWAY AI APS. Η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια πέντε μηνών και αφορά στην υλοποίηση και δοκιμαστική εφαρμογή ενός μοντέλου εκτίμησης κινδύνου ανάπτυξης εθιστικής συμπεριφοράς.

Στην πράξη, η Αρχή θα δοκιμάσει την τεχνολογία GameScanner της MINDWAY AI, η οποία αναλύει δεδομένα παικτικής συμπεριφοράς και υπολογίζει το επίπεδο κινδύνου κάθε παίκτη αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ευρήματα νευροεπιστημονικής έρευνας και αξιολογήσεις ειδικών. Το σύστημα εξετάζει δεκάδες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων ο χρόνος ενασχόλησης με τα παιχνίδια, οι διακυμάνσεις στα πονταρίσματα, οι αποτυχημένες καταθέσεις, οι ακυρωμένες αναλήψεις, η νυχτερινή δραστηριότητα και οι προσπάθειες ανάκτησης απωλειών, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό συμπεριφορών που μπορεί να οδηγήσουν σε εθισμό.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αποτελεί η αξιοποίηση της λεγόμενης «Explainable AI», καθώς δεν περιορίζεται στην παραγωγή μιας βαθμολογίας κινδύνου, αλλά παρέχει και αναλυτική αιτιολόγηση για τους λόγους που ένας παίκτης κατατάσσεται σε υψηλή κατηγορία ρίσκου. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η τεκμηριωμένη παρέμβαση τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και των παρόχων τυχερών παιγνίων, με στόχο την πρόληψη και την προστασία των ευάλωτων παικτών.

Υπεραρμοδιότητες Σταμπουλίδη στο Υπερταμείο

Υπεραρμοδιότητες εντός του Υπερταμείου αναλαμβάνει ο αναπληρωτής διευθύνων συμβούλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου διατηρεί τη συνολική ευθύνη για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση του Υπερταμείου, η νέα οργανωτική δομή που αποφασίσθηκε στις αρχές Ιουνίου αναθέτει στον Παναγιώτη Σταμπουλίδη διευρυμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του φορέα. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (ΕΠΑ/ADP), έχοντας την ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση των έργων, ενώ μπορεί να υπογράφει συμβάσεις έως 15 εκατ. ευρώ και να συνυπογράφει με τον διευθύνοντα σύμβουλο για μεγαλύτερου ύψους συμφωνίες. Παράλληλα, του ανατίθεται η διοίκηση της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), με αρμοδιότητες που εκτείνονται από την έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή συμβάσεων έως τη διαχείριση των λειτουργικών πόρων και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων. Σημαντική είναι και η ενίσχυση του ρόλου του στη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών, καθώς συμμετέχει ως βασικός συνυπογράφων και τελικός εγκρίνων σε τραπεζικές συναλλαγές και ηλεκτρονικές πληρωμές του Υπερταμείου, αλλά και των δραστηριοτήτων που αφορούν το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το πρώην ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι, ο κ. Σταμπουλίδης αποκτά «ειδικό ρόλο» της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας του Υπερταμείου.

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Να παραμείνουμε στο Υπερταμείο, σημειώνοντας πως όσοι έχουν την ευθύνη της ιστοσελίδας του θα πρέπει να κάνουν πιο τακτικά τις ανανεώσεις στοιχείων που απαιτούνται. Ενδεικτικά, το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου δεν έχει επικαιροποιηθεί, καθώς εξακολουθεί να αποτυπώνει ποσοστό συμμετοχής 29,36% στην CrediaBank, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του έχει πλέον μειωθεί μετά τις πρόσφατες εταιρικές εξελίξεις. Ειδικότερα, στη σχετική ενότητα του ιστότοπου το Υπερταμείο παρουσιάζεται να κατέχει το 29,36% της τράπεζας, ωστόσο το πραγματικό ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 26,53% μετά την είσοδο της CrediaBank στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών με τη Europe Holdings. Χωρίς να θέλουμε να φανούμε υπερβολικοί η ταχύτητα επικαιροποίησης των στοιχείων που δημοσιοποιεί το Υπερταμείο έχει σημασία, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για επενδυτές, αναλυτές και την αγορά σχετικά με τις συμμετοχές του Δημοσίου σε στρατηγικές επιχειρήσεις.

Η Quality & Reliability

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων για την Quality & Reliability, καθώς λήγουν συνολικά έξι ενεργές συμβάσεις της εταιρείας, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις σχετικές τροποποιήσεις τους. Στις 27 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται, έπειτα από την τέταρτη τροποποίησή της, η σύμβαση που αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Μητρώου Πολιτών. Δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Ιουνίου, λήγουν τόσο το έργο υποστήριξης και αναβάθμισης του Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών όσο και η σύμβαση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Στις 30 Ιουνίου 2026 εκπνέουν ακόμη τρία έργα της εταιρείας. Πρόκειται για την τρίτη τροποποιητική σύμβαση που αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων του Εθνικού Κτηματολογίου (Τμήμα 5), τη σύμβαση ανάπτυξης υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, καθώς και την τροποποιημένη σύμβαση για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΚΔΔΑ. Την ίδια στιγμή, άλλες συμβάσεις της Quality & Reliability εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και μετά το τέλος του Ιουνίου, παρά τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παράταση της συντήρησης του έργου ΨΥΔΗΠΕΕΚ έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης του υπουργείου Εξωτερικών με διάρκεια έως τις 9 Ιουλίου 2026, αλλά και συμβάσεις συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που επεκτείνονται χρονικά έως και το 2027, διατηρώντας ενεργό το ανεκτέλεστο αντικείμενο της εταιρείας και για την επόμενη περίοδο.

Η Ιερά Οδός Ακίνητα

Στη σύσταση νέας εταιρείας ακινήτων προχώρησε η Dimand, μέσω της κυπριακής θυγατρικής της Arcela Investments Limited. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Ιερά Οδός Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ, ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Η Ιερά Οδός Ακίνητα συστάθηκε με βασικό αντικείμενο την εκμίσθωση, διαχείριση και αξιοποίηση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Παράλληλα, στο καταστατικό της προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης, ανακατασκευής και εκμετάλλευσης τεχνικών έργων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, η ίδρυση θυγατρικών ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων ή απορροφήσεων εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

Η Μπάρμπα Στάθης

Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε η Μπάρμπα Στάθης, θυγατρική της IDEAL Holdings, κατά τη χρήση του 2025, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε πωλήσεις και λειτουργική κερδοφορία, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε στα 115,8 εκατ. ευρώ από 108,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις έφτασαν τα 129,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με τα 121,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 10 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 15,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,3%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA χωρίς έκτακτα αποτελέσματα και χωρίς την επίδραση του IFRS 16 διαμορφώθηκε στα 11,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και στα 14,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Η βελτίωση αποτυπώθηκε και στα μικτά κέρδη. Η εταιρεία εμφάνισε μικτά κέρδη 30,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,3 εκατ. ευρώ το 2024, με το μικτό περιθώριο να ενισχύεται στο 26,3% από 25%. Σε επίπεδο ομίλου, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 35,9 εκατ. ευρώ από 32,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να αυξάνεται στο 27,8%. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία από 23,6 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του κόστους διανομής και εμπορικής δραστηριότητας, ενώ σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν στα 27,7 εκατ. ευρώ από 26,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 88,4 εκατ. ευρώ το 2024. Η μεγάλη υποχώρηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η προηγούμενη χρήση είχε ενισχυθεί από την πώληση της συμμετοχής στη ΜΙΧ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ, η οποία είχε δημιουργήσει έκτακτα κέρδη. Αντίθετα, σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 8,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 36,3 εκατ. ευρώ από 38,7 εκατ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο ομίλου, τα διαθέσιμα έφτασαν τα 5,6 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 39,9 εκατ. ευρώ από 42,8 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την προσπάθεια απομόχλευσης. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποίησε μέσα στο 2025 επενδύσεις 6,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο ενός εξαετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, που αφορά νέες γραμμές παραγωγής, αυτοματοποιημένες υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Πατριάρχου Ιωακείμ 45

Στην εκμίσθωση ακινήτου στο Κολωνάκι προχωρά το Ίδρυμα Δημητρίου και Βασιλικής Παπαχαραλάμπους, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έως τις 30 Ιουνίου κλειστές προσφορές στο πλαίσιο πλειοδοτικής δημοπρασίας. Η προκήρυξη αφορά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, επιφάνειας 126,50 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 45 στην Αθήνα και προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης, το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρείο ή δικηγορικό γραφείο, με σαφή προτεραιότητα στην εγκατάσταση ιατρείου. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί στα 1.770 ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης το ποσό επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο χαρτόσημο ύψους 3,6%. Η επιλογή του μισθωτή θα γίνει με γνώμονα την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, καθώς το ακίνητο θα κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα σε σχέση με την προεκτιμηθείσα αξία.

Η Aeon Acquisition I Corp.

Η Aeon Acquisition I Corp., η εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγορών των Δημήτρη Μάλλιου και Γιώργου Πάνου, ανακοίνωσε την πλήρη άσκηση της επιλογής υπερκάλυψης (over-allotment option) από τους αναδόχους της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαια που άντλησε από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Με την πώληση επιπλέον 1.875.000 μονάδων προς 10 δολάρια ανά μονάδα, ο συνολικός αριθμός των μονάδων που διατέθηκαν ανήλθε σε 14.375.000, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 143,75 εκατ. δολάρια. Η ολοκλήρωση της άσκησης της επιλογής πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2026. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει μία κοινή μετοχή Κατηγορίας Α, ένα εξαγοράσιμο warrant που δίνει το δικαίωμα αγοράς μίας μετοχής Κατηγορίας Α στην τιμή των 11,50 δολαρίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και ένα δικαίωμα απόκτησης του ενός τετάρτου μίας επιπλέον μετοχής Κατηγορίας Α μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επιχειρηματικής συνένωσης της εταιρείας.

Η Vivartia

Η Vivartia, η οποία ανήκει στην CVC Capital Partners, προχωρά στη διανομή 3,2 εκατ. ευρώ από ειδικό αποθεματικό. Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Vivartia ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από ειδικό αποθεματικό υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών που είχε σχηματιστεί βάσει του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013. Το αποθεματικό αυτό περιλαμβανόταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28 Ιουλίου 2023.