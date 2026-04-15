Ποιο γεγονός γιορτάζει η Εκκλησία την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα 2026, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί για το Αντιπάσχα.

H πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα ονομάζεται Διακαινήσιμος και ολοκληρώνεται με πανηγυρικό τρόπο την Κυριακή 19 Απριλίου με την Κυριακή του Θωμά που αποτελεί την τελευταία μέρα που επιτρέπεται η κατάλυση (κατανάλωση) όλων των τροφίμων και δεν ισχύει νηστεία. Η λέξη« Διακαινήσιμος» προέρχεται από το ρήμα καινίζω, που σημαίνει ανανέωση και συμβολίζει τη νέα αρχή και ζωή, το “καινό Πάσχα”, που προσφέρεται στον άνθρωπο μέσω της Ανάστασης του Χριστού.

Η Κυριακή του Θωμά αποτελεί την κορύφωση αυτής της εορταστικής εβδομάδας και αποτελεί την μετάβαση στην επόμενη φάση της λειτουργικής περιόδου, η οποία οδηγεί στην Ανάληψη και την Πεντηκοστή.Είναι μια σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία με το αναστάσιμο μήνυμα να κυριαρχεί και τους πιστούς να συμμετέχουν στην εκκλησιαστική ζωή με ιδιαίτερη κατάνυξη και χαρά λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος.

Κυριακή του Θωμά 2026: Ποιο γεγονός μνημονεύει η Εκκλησία

Η ονομασία της Κυριακής προέρχεται από τον Απόστολο Θωμά και σχετίζεται με το γεγονός της εμφάνισης του Αναστημένου Χριστού μπροστά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θωμάς δεν ήταν παρών όταν ο Χριστός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές Του μετά την Ανάσταση και δυσκολεύτηκε να πιστέψει τα λεγόμενά τους. Μάλιστα, είχε δηλώσει πως αν δεν δει ο ίδιος τα σημάδια από τα καρφιά και δεν αγγίξει την πλευρά Του, δεν θα πιστέψει. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Χριστός εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά παρουσία του Θωμά, καλώντας τον να αγγίξει τις πληγές Του. Τότε ο Απόστολος πίστεψε και αναφώνησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», εκφράζοντας την πλήρη αποδοχή της Ανάστασης. Η Κυριακή του Θωμά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης αλλά και την ανθρώπινη αμφιβολία. Μέσα από τη στάση του Αποστόλου, η Εκκλησία διδάσκει ότι η αναζήτηση της αλήθειας μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη και πιο συνειδητή πίστη.

Γιατί η Κυριακή του Θωμά λέγεται και Αντίπασχα

Η Κυριακή του Θωμά ονομάζεται και Κυριακή του Αντίπασχα (Pascha clausum), επειδή είναι η εορτή της αποδόσεως της ημέρας του Πάσχα. «Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Τα παλαιότερα χρόνια ονομαζόταν Κυριακή εν λευκοίς (Dominica in albis), επειδή οι νεοφώτιστοι έβγαζαν τα λευκά ενδύματα που φορούσαν το Μεγάλο Σάββατο και γίνονταν δεκτοί στο σώμα της Εκκλησίας.

Η έννοια του Αντίπασχα αποτελεί έμμεση αναφορά στην περίοδο μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή που ακολουθεί το Πάσχα. Η ονομασία «Κυριακή του Θωμά» συνδέεται με τη συνάντηση του Αναστημένου Χριστού με τους μαθητές Του και ιδιαίτερα με το γεγονός της ψηλάφησης του Αποστόλου Θωμά.

Σύμφωνα με την ευαγγελική παράδοση, ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του εμφανιζόταν στους μαθητές Του για σαράντα ημέρες. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή περιγράφονται δύο εμφανίσεις Του, όπως τις καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Ανάστασης, όταν ο Χριστός εμφανίστηκε στους συγκεντρωμένους μαθητές, τους χαιρέτησε με το «ειρήνη υμίν» και τους έδειξε τα σημάδια του Πάθους Του. Οι μαθητές γέμισαν χαρά, ενώ ο Χριστός τους ανέθεσε αποστολή, παρόμοια με εκείνη που είχε λάβει από τον Πατέρα Του. Η δεύτερη εμφάνιση έγινε οκτώ ημέρες αργότερα, παρουσία του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος απουσίαζε από την πρώτη. Ο Θωμάς είχε δηλώσει πως δεν θα πιστέψει αν δεν δει και δεν αγγίξει τα σημάδια του Χριστού. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε να ψηλαφήσει τις πληγές Του και εκείνος αναφώνησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», επιβεβαιώνοντας την πίστη του.

Κεντρικό μήνυμα της Κυριακής του Θωμά είναι η σημασία της πίστης. Ο Χριστός απευθυνόμενος στον Θωμά τονίζει: «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες», υπογραμμίζοντας ότι η αληθινή πίστη δεν βασίζεται μόνο στην όραση, αλλά στην εσωτερική βεβαιότητα. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι η αμφιβολία αποτελεί ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη και πιο ουσιαστική πίστη. Το μήνυμα παραμένει διαχρονικό: πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη σε όσα δεν βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε και βιώνουμε πνευματικά.