Τι ορίζει η Εκκλησία για την αναστάσιμη προσευχή και τον χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη».

Άπαντες οι ορθόδοξοι χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα 2026 με μεγαλοπρέπεια την Κυριακή 12 Απριλίου με το «Χριστός Ανέστη» να αντηχεί σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση το «Χριστός Ανέστη» αποτελεί τον βασικό αναστάσιμο χαιρετισμό των πιστών και χρησιμοποιείται καθημερινά από το βράδυ της Ανάστασης του Χριστού και για διάστημα 40 ημερών. Το «Χριστός Ανέστη» είναι ένας χαιρετισμός και μια προσφώνηση που διατηρείται μέχρι και την παραμονή της Ανάληψης του Χριστού, η οποία τελείται 40 ημέρες μετά την Ανάσταση και σηματοδοτεί το τέλος της αναστάσιμης περιόδου. Η φετινή γιορτή της Αναλήψεως «πέφτει» ανήμερα της γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου ήτοι στις 21 Μαίου. Με τα δεδομένα αυτά οι ορθόδοξοι πιστοί θα λένε μεταξύ τους το «Χριστός Ανέστη» λέγεται καθημερινά μέχρι και την παραμονή της εορτής της Αναλήψεως ήτοι στις 20 Μαίου.

Τι ισχύει για την αναστάσιμη προσευχή: Πότε σταματάμε να τη λέμε

Αντίστοιχη πρακτική ακολουθείται και για την αναστάσιμη προσευχή που την ψάλλουμε ευλαβικά από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την παραμονή της Αναλήψεως. Σημειωτέον είναι η προσευχή που λένε καθημερινά στα σχολεία οι μαθητές επιστρέφοντας από τις πασχαλινές διακοπές.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,

προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,

Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν

καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·

προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·

ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,

ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,

θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

Η σημασία της Γιορτής της Αναλήψεως 2026

Μετά την εκ νεκρών Ανάστασή Του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε επί σαράντα ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του, έως και την Ανάληψή Του στους ουρανούς (Πραξ.1,3). Αυτό έπραξε για να βιώσουν οι πρώην δύσπιστοι και φοβισμένοι Μαθητές Του το γεγονός της Ανάστασής Του και να αποβάλλουν κάθε δισταγμό και ψήγμα απιστίας για Εκείνον.]Το γεγονός της Αναλήψεως περιγράφεται από τους ευαγγελιστές Μάρκο (16.19), Λουκά (24.50-52) και Ιωάννη (6.62 και 20.17), στις Πράξεις των Αποστόλων (1.2-9), στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου (Προς Εφεσίους 4.8-10, Προς Εβραίους 4.14 και 7.26, Α’ Προς Τιμόθεον 3.16) και στην Α’ Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου (3.22).