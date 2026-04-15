Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής είναι κινητή και πάντα εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου εβδομάδος, δηλαδή 5 μέρες μετά το Πάσχα

Την πρώτη Παρασκευή μετά το Πάσχα 2026, ήτοι την προσεχή Παρασκευή 17 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Ζωοδόχο Πηγή, μία από τις σημαντικότερες εορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Η εορτή σχετίζεται άμεσα με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, αν και άνθρωπος, αξιώθηκε να κυοφορήσει τον Υιό του Θεού και να συμβάλει καθοριστικά στο σχέδιο της θείας σωτηρίας. Μέσα από αυτή τη μοναδική αποστολή, η Παναγία θεωρείται «πηγή ζωής», καθώς έφερε στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, τον λυτρωτή της ανθρωπότητας.

Η ημέρα συνοδεύεται από ιδιαίτερη λατρευτική σημασία, ενώ πολλοί πιστοί επισκέπτονται ναούς και αγιάσματα αφιερωμένα στη Ζωοδόχο Πηγή, αναζητώντας ευλογία και ίαση. Παράλληλα, τη συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζουν ονόματα όπως Ζωή, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Πηγή, Κρήνη και άλλα συναφή, τιμώντας το βαθύτερο μήνυμα της εορτής που δεν είναι άλλο από τη ζωή, την πίστη και την ελπίδα που πηγάζουν από τη Θεοτόκο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής είναι κινητή και πάντα εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου εβδομάδος, δηλαδή 5 μέρες μετά το Πάσχα.

Ζωοδόχος Πηγή: Ο θρύλος και η σύνδεση με το Βυζάντιο

Η ονομασία «Ζωοδόχος Πηγή» προέρχεται από την παράδοση που συνδέεται με την εύρεση μιας θαυματουργής πηγής στο Μπαλουκλί της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία αποκάλυψε την ύπαρξη της πηγής σε έναν στρατιώτη, τον Λέων Α΄, ο οποίος αργότερα έγινε αυτοκράτορας. Με το νερό της πηγής θεραπεύτηκε ένας τυφλός, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα και ενίσχυσε τη φήμη του τόπου ως σημαντικού προσκυνήματος. Στο σημείο εκείνο ανεγέρθηκε ναός αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, σημειώθηκαν πολυάριθμες θαυματουργές θεραπείες. Έκτοτε, η Παναγία τιμάται με αυτό το προσωνύμιο και απεικονίζεται συχνά στην ορθόδοξη εικονογραφία ως πηγή ζωής και χάριτος

Ήταν γύρω στα 450μΧ, όταν ένας βυζαντινός στρατιώτης, Λέοντας στο όνομα, έκοβε βόλτες σ’ ένα δασάκι στα μέρη της βασιλεύουσας, όταν ξάφνου βλέπει μπροστά του έναν τυφλό άνθρωπο να του ζητάει λίγο νερό για να σβήσει τη δίψα του. Ο Λέοντας προθυμοποιήθηκε να του βρει και να του φέρει νερό. Έψαξε λοιπόν, στο δάσος για να βρει νερό αλλά μάταια και έτσι, επέστρεφε λυπημένος.

Τότε όμως, άκουσε μια γυναικεία φωνή να του λέει: «Ου χρεών σε, Λέων, αγωνιάν, το γαρ ύδωρ εγγύς», δηλαδή, «Δεν χρειάζεται Λέων να αγωνιάς, να άγχεσαι, να στεναχωριέσαι, το νερό είναι δίπλα σου». Και πάλι ακούει τη φωνή την άγνωστη να τον προστάζει: «Λέων βασιλιά, πάρε απ’ το νερό αυτό και δώσε να πιει να ξεδιψάσει ο τυφλός άνθρωπος και κάτι ακόμα, άλειψε μ’ αυτό τα μάτια του και αμέσως θα καταλάβεις ποια είμαι εγώ που σου μιλώ».

Έτσι πράγματι έπραξε ο Λέοντας και παρευθύς ο τυφλός ανέβλεψε. Αλλά ταυτόχρονα άνοιξαν και τα μάτια του Λέοντα ο οποίος τώρα, κατάλαβε πως εκείνη η φωνή που του μιλούσε ήταν της Παναγίας που έκανε αυτό το θαύμα και του μίλησε και πως επίσης, σ’ Εκείνην τη Μεγαλόχαρη, οφείλεται και το μεγάλο θαύμα της θεραπείας του τυφλού.

Ακόμη, θαύμα αξιοθαύμαστο ήταν και η εύρεση της πηγής του σωτήριου αυτού νερού. Αλλά θαύμα ήταν και η επαλήθευση της προσφώνησης από την Παναγία, του Λέοντα , ως βασιλιά.

Διότι πράγματι ο Λέων, το 486 μ.Χ, ανέβηκε στον θρόνο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ως Λέων ο Α΄ ο Θράξ, ο επονομαζόμενος και Μακέλλης (457-474), και τον οποίο η Αγία Εκκλησία μας ως Άγιο τον τιμά στις 20 του Ιανουρίου. Αμέτρητα τα θαυμάσια σου Παναγία μας. Ο Λέων, ως αυτοκράτορας πλέον, θα αναγείρει επί της θαυματουργής πηγής, θαυμάσιο Ναό αφιερωμένο στην Παναγία τη Ζωοδόχου Πηγή για να θυμίζει τις δωρεές της Θεοτόκου προς εκείνον αλλά και όλες τις μεγάλες ευεργεσίες της προς το γένος των ανθρώπων.

Στην θαυματουργή πηγή αυτού του ιερού Ναού, βρήκε τη γιατρειά και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Α’, ο Λέοντας ο ΣΤ’ ο Σοφός, η γυναίκα του, Αγία βασίλισσα Θεοφανώ, ο Ρωμανός Α’ ο Λεκαπηνός και η γυναίκα του, ο Πατριάρχης Στέφανος (886-912), ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωάννης (964-966), αλλά και πλήθος ακόμη, άρχοντες και απλοί άνθρωποι εκεί γιατρεύτηκαν. Μέχρι και νεκρό ανέστησε το αγιασμένο νερό της Ζωοδόχου Πηγής.

Το Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, γκρέμισαν οι Τούρκοι για να φτιάξουν με τα υλικά του το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ. Οι χριστιανοί στη θέση αυτή έχτισαν ένα παρεκκλήσι και αργότερα ένα πιο μεγάλο Ναό (1835). Αυτού του ιερού Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής, τα εγκαίνια εορτάζει η Εκκλησία μας την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Λαμπροβδομάδα). Ο Ναός αυτός έμεινε γνωστός στην ιστορία ως το αγίασμα του «Μπαλουκλί». «Μπαλούκ» στα τουρκικά σημαίνει ψάρι και η παράδοση μας λέει πως εκεί δίπλα στο αγίασμα, στις 23 Μαΐου 1453 ένας καλόγερος τηγάνιζε ψάρια, όταν κάποιος του έφερε την είδηση πως πήραν την Πόλη οι Τούρκοι. Ο καλόγερος απάντησε πως μόνο αν τα ψάρια που τηγάνιζε έφευγαν απ’ το τηγάνι και έπεφταν μέσα στο αγίασμα θα πίστευε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Και πραγματικά τα ψάρια ζωντάνεψαν και έπεσαν μέσα στην πηγή του αγιάσματος. Μέχρι σήμερα δε, μέσα στην δεξαμενή της Ζωοδόχου Πηγής διατηρούνται επτά ψάρια και μάλιστα σαν να είναι μισοτηγανισμένα απ’ την μια πλευρά..