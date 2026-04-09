Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία, οι τελευταίες αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει τις πασχαλινές διακοπές τους, απολαμβάνοντας το πρόγραμμά τους αφού τα σχολεία είναι κλειστά και ο ελεύθερος χρόνος είναι άπλετος άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων. Για ακόμη μια χρονιά το Πάσχα συνοδεύεται συνολικά από 16 ημέρες σχολικών διακοπών, που ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής ήτοι στις 17 Απριλίου.

Η επιστροφή στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των μαθημάτων μετά το μισό μήνα πασχαλινώ διακοπών. Μαζί με τα σχολεία, θα επαναλειτουργήσουν και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, όπου οι μικροί μαθητές θα επανέλθουν στις καθημερινές δραστηριότητες μάθησης και ψυχαγωγίας.

Η επιστροφή στα θρανία είναι καθοριστική, καθώς οι μαθητές επιστρέφουν σε ρυθμό μαθημάτων και οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τα αναλυτικά προγράμματα και να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις εξετάσεις, με την σχολική χρονιά να ρίχνει οριστικά αυλαία στις 15 Ιουνίου.

Βέβαια, οι αργίες και οι αφορμές για ανάπαυλα δεν σταματούν μετά τον εορτασμό του Πάσχα. Ακολουθούν η Πρωτομαγιά (Παρασκευή 1η Μαΐου) και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1η Ιουνίου), τα δύο τελευταία σχολικά τριήμερα της χρονιάς προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς επιπλέον ευκαιρίες για ξεκούραση πριν το «λουκέτο» για τις καλοκαιρινές διακοπές.