Αυτή είναι η προσευχή που θα λένε οι μαθητές στα σχολεία μετά το Πάσχα 2026 μέχρι και της Αναλήψεως που φέτος «πέφτει» ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου (21/5)

Οι μαθητές απολαμβάνουν τις πασχαλινές τους διακοπές που όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος θα έχουν διάρκεια κάτι παραπάνω από μισό μήνα καθώς συνυπολογίζοντας και τα σαββατοκύριακα προκύπτουν 16 μέρες αργίας με κλειστά σχολεία. Η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη αμέσως μετά το πέρας της Κυριακής του Θωμά ήτοι την Δευτέρα 20 Απριλίου με την οριζόντια επανεκκίνηση των μαθημάτων για όλες τις βαθμίδες.

Μετά τις διακοπές του Πάσχα και την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, υπάρχει διαφοροποίηση την πρωινή προσευχή καθώς το καθιερωμένο «Πάτερ ημών» αντικαθίσταται από την αναστάσιμη προσευχή που αποτυπώνει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο. Είναι το γνωστό «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Το τροπάριο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της αναστάσιμης υμνολογίας της Ορθόδοξη Εκκλησία και ψάλλεται σε όλη την μεταπασχαλινή περίοδο μέχρι την γιορτή της Αναλήψεως που είναι κινητή και τιμάται 40 μέρες μετά το Πάσχα και φέτος «πέφτει» την Πέμπτη 21 Μαίου ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η γιορτή της Αναλήψεως αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές της Ορθοδοξίας, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς και την ολοκλήρωση της επίγειας αποστολής Του. Την ημέρα αυτή, η Εκκλησία τιμά την Ανάληψη του Χριστού, δηλαδή την επιστροφή Του στο «βασίλειο των ουρανών», όπου κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τρεις ημέρες μετά αναστήθηκε. Μετά την Ανάστασή Του, παρέμεινε στη γη για 40 ημέρες, κατά τις οποίες δίδαξε τους μαθητές Του, ενίσχυσε την πίστη τους και τους προετοίμασε για τη διάδοση του Χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο. Η Ανάληψη συμβολίζει την ολοκλήρωση της θείας οικονομίας και την αρχή της δράσης των Αποστόλων.

Η αναστάσιμη προσευχή που θα λένε οι μαθητές στα σχολεία πριν την έναρξη των μαθημάτων μετά το Πάσχα

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και εν τοις μνήσασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον, Κύριον, Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την ανάστασιν αυτού· Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.

Η απόδοση στα νέα ελληνικά

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς, καταπατώντας με τον θάνατό του το φυσικό και πνευματικό θάνατο και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς, χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.

Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον άγιο και Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος. Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε και την αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας, και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα, και μόνο το όνομά Σου σημαίνει Θεός για εμάς. Ελάτε όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού. αφού η ανάστασή Του που έγινε μετά τη Σταυρική Του Θυσία, έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Παντοτινά θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου, και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του. Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς,

Κατανίκησε κι έδιωξε το θάνατο. Με την ανάστασή Του από τον τάφο ο Ιησούς Χριστός όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του, μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή και το μέγα έλεος του Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.