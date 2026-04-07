Τα κόκκινα βραστά αυγά έχουν την τιμητική τους τις μέρες του Πάσχα, αφού το βάψιμο και το τσούγκρισμά τους στο πασχαλινό τραπέζι αποτελούν κύρια στοιχεία της ελληνικής παράδοσης.
Σύμφωνα με τους ειδικούς του American Egg Board, αν δεν έχουμε αφαιρέσει τα τσόφλια, μπορούμε να κρατήσουμε το βραστό αυγό στο ψυγείο έως και μια εβδομάδα. Αντίθετα, τα ωμά αυγά μπορούν να παραμείνουν φρέσκα στο ψυγείο στο αρχικό τους κουτί για τρεις εβδομάδες κατά μέσο όρο, ανάλογα βέβαια και με την ημερομηνία λήξης τους.
Προσοχή όμως! Εάν εντοπίσετε μια δυσάρεστη οσμή σε ένα αυγό, είτε είναι ωμό είτε μαγειρεμένο, πετάξτε το.
Πώς να αποθηκεύσετε σωστά τα βραστά αυγά
Αν βάψατε πολλά αυγά, που τελικά δεν μπορέσατε να τα φάτε πρέπει κατευθείαν να τα βάλετε στο ψυγείο, ενώ για να τα κρατήσετε μία με δύο ημέρες παραπάνω, μην τα ξεφλουδίζετε, παρά μόνο αν θελήσετε να τα φάτε.
Ιδού ο σωστός τρόπος αποθήκευσής τους:
- Αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζετε στο ψυγείο αμέσως μετά το βράσιμο.
- Αποθηκεύστε τα με το τσόφλι καθώς λειτουργεί ως φυσική προστασία, διατηρώντας την υγρασία και αποτρέποντας την απορρόφηση οσμών από το ψυγείο.
- Αποθηκεύστε τα σε αεροστεγές δοχείο. Τοποθετήστε τα αυγά σε ένα κλειστό δοχείο στο ψυγείο για να παραμείνουν φρέσκα έως και 7 ημέρες.
- Για ξεφλουδισμένα αυγά: Αν έχετε ήδη αφαιρέσει το τσόφλι, βάλτε τα σε ένα αεροστεγές δοχείο με μια ελαφρώς υγρή χαρτοπετσέτα για να μην στεγνώσουν. Καταναλώστε τα μέσα σε 1-2 ημέρες για καλύτερη γεύση και υφή.