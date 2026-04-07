Τα βραστά αυγά διατηρούνται στο ψυγείο πολύ λιγότερες ημέρες από τα ωμά, που μπορούν να αντέξουν από τρεις έως και πέντε εβδομάδες.

Τα κόκκινα βραστά αυγά έχουν την τιμητική τους τις μέρες του Πάσχα, αφού το βάψιμο και το τσούγκρισμά τους στο πασχαλινό τραπέζι αποτελούν κύρια στοιχεία της ελληνικής παράδοσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του American Egg Board, αν δεν έχουμε αφαιρέσει τα τσόφλια, μπορούμε να κρατήσουμε το βραστό αυγό στο ψυγείο έως και μια εβδομάδα. Αντίθετα, τα ωμά αυγά μπορούν να παραμείνουν φρέσκα στο ψυγείο στο αρχικό τους κουτί για τρεις εβδομάδες κατά μέσο όρο, ανάλογα βέβαια και με την ημερομηνία λήξης τους.

Προσοχή όμως! Εάν εντοπίσετε μια δυσάρεστη οσμή σε ένα αυγό, είτε είναι ωμό είτε μαγειρεμένο, πετάξτε το.

Πώς να αποθηκεύσετε σωστά τα βραστά αυγά

Αν βάψατε πολλά αυγά, που τελικά δεν μπορέσατε να τα φάτε πρέπει κατευθείαν να τα βάλετε στο ψυγείο, ενώ για να τα κρατήσετε μία με δύο ημέρες παραπάνω, μην τα ξεφλουδίζετε, παρά μόνο αν θελήσετε να τα φάτε.

Ιδού ο σωστός τρόπος αποθήκευσής τους:

