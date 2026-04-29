Το μητρικό ένστικτο «επισκέφθηκε» τη γερακίνα.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές του Απριλίου στη Νεβάδα της Αμερικής όταν ένας κάτοικος βιντεοσκόπησε μία γερακίνα στην αυλή του, να μπερδεύει τα μπαλάκια του γκολφ με τα… αυγά της.

Στο βίντεο απεικονίζεται το γεράκι να κάνει βόλτες στην αυλή ενός σπιτιού και συγκεκριμένα στο γήπεδο γκολφ που είχε δημιουργηθεί στο σημείο.

Στο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στις 24 Απριλίου, η γερακίνα φαίνεται να νομίζει ότι τα μπαλάκια του γκολφ που βρίσκει στην αυλή είναι αυγά και κάθεται να τα... κλωσήσει!

Μάλιστα δεν διάλεξε αμέσως το «αυγό» της. Αντίθετα, επιχείρησε να κλωσήσει όσα περισσότερα μπορούσε μέχρι να καταλήξει σε αυτά που της άρεσαν περισσότερο.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται και στο βίντεο που ακολουθεί, οι παρατηρητές σχολίασαν ακόμη και την κατάσταση της υγείας του ζώου, καθώς αν δεν μετακινηθεί από το σημείο κινδυνεύει να πεθάνει από ασιτία μέχρι να κλωσήσει τα μπαλάκια.

