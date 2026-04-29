Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι – ίσως – η πιο εμβληματική ηθοποιός της Ελλάδας και το αποδείκνυε με κάθε αφορμή.

Τριάντα χρόνια ολοκληρώνονται φέτος από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό και ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χώρο του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Έφυγε από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία μόλις 62 χρόνων, ενώ νωρίτερα είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας. Η διάγνωση ωστόσο ήρθε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, εξελίχθηκε γρήγορα και την οδήγησε στο θάνατο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του ’50 με τον έναν ρόλο να διαδέχεται τον άλλον, είτε πάνω στο θεατρικό σανίδι, είτε στην μεγάλη οθόνη.

Οι ταινίες της προβάλλονται μέχρι και σήμερα, με μερικές ατάκες και τραγούδια να παραμένουν ζωντανά στις μνήμες των παλαιότερων και γνωρίζουν σταδιακά οι νεότεροι.

Το 1996, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, έδωσε και την τελευταία της παράσταση! Μία παράσταση που έμεινε στις μνήμες όσων βρέθηκαν εκεί για να την απολαύσουν, με την εθνική σταρ να δίνει μία υπόσχεση που δεν μπόρεσε όμως να τηρήσει.

Η παράσταση ήταν η «Μελωδία της Ευτυχίας» και ενσάρκωσε το ρόλο της πρωταγωνίστρια για περίπου δύο χρόνια.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, καταχειροκροτείται από το κοινό της Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά ανακοινώνει δακρυσμένη πως η εν λόγω παράσταση ήταν η τελευταία της, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας της:

«Η Μελωδία της Ευτυχίας! Απόψε είναι η τελευταία παράσταση και είμαστε όλοι λίγο συγκινημένοι. Δυο χρόνια είμαστε στην Μελωδία της Ευτυχίας, στον Πειραιά, την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και με αυτά τα παιδιά δεθήκαμε πολύ! Τους έδωσα μία υπόσχεση: Όταν μπορέσω, όταν γίνω καλά θα ξανά έρθω εδώ, και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί».

