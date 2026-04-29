Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε για την περίοδο που έκανε επέμβαση στις φωνητικές χορδές, περιγράφοντας τον τρόπο που την είχε βοηθήσει η Μαρινέλλα.

Η Πέγκυ Ζήνα, παραχώρησε συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1 και ένα σύντομο απόσπασμα αυτής προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με το σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε η ερμηνεύτρια φαίνεται να εστιάζει στην καριέρα της και τον τρόπο που κατάφερε να επανέλθει στην μουσική σκηνή ύστερα από τη δεύτερη επέμβαση που έκανε στις φωνητικές χορδές. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, στάθηκε αρωγός στο πλευρό της, βοηθώντας την να επιστρέψει στην σκηνή.

«Της χρωστάω τη φωνή μου, το λέω για άλλη μία φορά. Είχαμε τον ίδιο γιατρό και μετά τη δεύτερη επέμβαση που έκανα στις χορδές μου, είχα πάθει ένα ψυχολογικό σοκ και ενώ είχε πετύχει απόλυτα η επέμβαση δεν τραγουδούσα όπως με ξέρετε», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια εστίασε στο τηλεφώνημα που είχε με τη αείμνηστη ερμηνεύτρια:

«Όταν πήγα στη Μαρινέλλα και της είπα ότι δεν είμαι καλά, μου είπε «μήπως να με πάρεις τηλέφωνο μετά που θα πας σπίτι;». Εκείνο το τηλέφωνο της μιάμισης ώρας, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έβαλε τόσο χέρι, αλλά με χάιδευε ταυτόχρονα. Μία έκλαιγα και μία γελούσα και με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου. Με έπεισε ότι όλο αυτό ήταν ψυχολογικό και ότι με έχει καβαλήσει ο διάολος που δεν σέβομαι το δώρο που έχω στον λαιμό μου».

Και πρόσθεσε: «Και μετά από εκεί και πέρα, μαγικά, βρήκα τη φωνή μου. Δεν ξανά είχα ούτε αστάθεια, ούτε κοκοράκι ούτε διακοπή ποτέ. Μετά από αυτό το τηλέφωνο, την επόμενη μέρα είχα συναυλία».