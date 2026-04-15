Όσα αποκάλυψε ο Άγγελος Παπαδημητρίου για την σχέση του με τη Μαρινέλλα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της Μαρινέλλας.

Ο καλλιτέχνης, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες πτυχές από τη ζωή της Μαρινέλλας και της γνωριμίας τους.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, ήταν ιδιαίτερα δοτική ως άνθρωπος.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, μιλώντας για τη σχέση και τη συνεργασία τους τους, αποκάλυψε: «Ήθελα να γνωρίσω τον Ξανθούλη και τη Μαρινέλλα… Θυμάμαι, ανοίγει την πόρτα και ήταν μία κούκλα… Γίναμε πολύ φίλοι. Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια».

«Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».

Και πρόσθεσε: «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν. Κοιμόταν 2 ώρες την ημέρα. Τα κοσμήματά της… Νοικοκυροσύνη της».

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, η Μαρινέλλα, συνήθιζε να προσφέρει σε ανθρώπους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα: «Και το άλλο, το μυστικό… Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή… Η Μαρινέλλα ήταν ένα άλλο φαινόμενο… Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες… Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα».

Κλείνοντας, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ανέτρεξε στο παρελθόν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από ένα μήνα, «γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν». Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξανά είπα ψέματα…».

