Την απόφαση του Κώστα Τσουρού να απενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχολίασε η Φαίη Σκορδά με την ομάδα της στον αέρα του «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο παρουσιαστής του ΣΚΑΙ, το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου, δημοσίευσε μία ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει. Καλή συνέχεια».

Σχετικά με αυτό, η Φαίη Σκορδά, θέλησε να εκφράσει την προσωπική της άποψη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι πιθανά, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς προβληματισμούς και όχι με την εκπομπή του.

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, η εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο ΣΚΑΙ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έναν μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Έτσι, η Φαίη Σκορδά, σχολίασε: «Πολλοί έκαναν τη συσχέτιση ότι αυτή η ανάρτηση ήρθε σχετικά με τις πληροφορίες που βγήκαν ότι η εκπομπή στον ΣΚΑΙ θα τελειώσει τέλος Μάϊου, ενάμιση μήνα πιο νωρίς δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με μια προσωπική του απόφαση στα social».

«Ούτως ή άλλως δεν ήταν πολύ ενεργός! Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με την εκπομπή και τα επαγγελματικά, γιατί ο λόγος που θεωρώ ότι η εκπομπή θα σταματήσει τον Μάιο δεν είναι… Ίσα ίσα ο ΣΚΑΙ, μπορεί να υπάρχει και συνέχεια του χρόνου κι έχουν μια πολύ καλή σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Η ανάρτηση έχει να κάνει με κάτι προσωπικό του, με μια προσωπική του επιλογή».

Από την πλευρά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να προσθέσει: «Κάτι έχει συμβεί, ξεκάθαρα».

Αντίστοιχα, την κίνηση του παρουσιαστή, σχολίασε και η ομάδα του «Breakfast@Star», με την Μαίρη Αργυριάδου να τονίζει: «Νομίζω ότι το συγκεκριμένο έχει να κάνει με περιστατικά που έγιναν στις πασχαλινές του διακοπές. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή...Πιστεύω ότι θα κλείσει τον λογαριασμό του, ως ένα λογαριασμό ανοιχτό σε όλους, ώστε να μην μπορούν κάποιοι να παίρνουν φωτογραφικό υλικό από τα πράγματα τα οποία ανεβάζει, και μετά να τα κάνουν, είτε αναδημοσίευση είτε να τα σχολιάζουν».

