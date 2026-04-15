Στιγμιότυπα από τη στιγμή που ο Akylas βρίσκεται στη σκηνή του Eurovision in Concert στο Άμστερνταμ.

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Akylas όπου έδωσε το παρών σε ένα από τα πιο δημοφιλή pre Eurovision πάρτι και τραγούδησε το «Ferto», προκαλώντας πανικό στους φαν του θεσμού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί τέταρτος στον Α’ Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, βρίσκεται σε τροχιά έντονων προετοιμασιών, ενώ, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, θα βάλει τα δυνατά του για να χαρίσει μία υψηλή θέση στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά, το «Ferto» βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης, ενώ φαίνεται ότι ο Akylas θα καταφέρει να περάσει στον τελικό και στη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», άνοιξαν τα προγνωστικά για τους ημιτελικούς, κατατάσσοντας τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη δεύτερη θέση με 92% πιθανότητες να περάσει στον τελικό. Την πρωτιά, φαίνεται ότι κατέχει σταθερά η Φινλανδία.

