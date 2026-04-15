Η αποκάλυψη του παρουσιαστή για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, αναφέρθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος επικοινώνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή.

«Είναι στον Ευαγγελισμό ο Άδωνις Γεωργιάδης, είναι εκεί μαζί του. Πήγε το πρωί εκεί. Μεταφέρθηκε από το Μαξίμου που αισθάνθηκε αδιαθεσία και πολύ έντονη ζάλη και πονοκέφαλο. Πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, τον πήγαν στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό που είναι πολύ πολύ κοντά στο Μαξίμου, δηλαδή είναι απέναντι σχεδόν. Του κάνανε αξονική στο κεφάλι. Τον διασωληνώσανε και τον πήγανε στη ΜΕΘ. Είναι ένας άνθρωπος που είναι το ’73 γεννημένος. Δηλαδή είναι 53 χρονών. Είναι παντρεμένος με την Τίνα Μεσσαροπούλου, έχουν δύο παιδιά. Είναι όλοι εκεί, εύχονται για το καλύτερο. Είναι ένα δύσκολο περιστατικό μου λένε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε στον ίδιο να βγει νικητής, και στην οικογένειά του, στη σύζυγό του και στα παιδιά του κουράγιο, και να τα καταφέρει ο άνθρωπος και να πάει καλά. Είναι πάντως δύσκολα τα πράγματα», αποκάλυψε ο παρουσιαστής.

