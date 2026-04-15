Με ανεύρισμα στον εγκέφαλο ο Γιώργος Μυλωνάκης. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπου και εισήχθη για περαιτέρω έλεγχο.

Μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης, εντοπίστηκε ανεύρισμα στον εγκέφαλο.

Οι γιατροί εξετάζουν το πώς θα αντιμετωπίσουν το περιστατικό, χειρουργικά ή με φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης δεν ήταν καλά από το πρωί, όταν προσήλθε στο Μαξίμου.

Στο νοσοκομείο μεταβαίνει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε λίγο αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν.

Τι είναι το ανεύρισμα στον εγκέφαλο

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μια μικρή τοπική διάταση της αρτηρίας του εγκεφάλου (σαν μικρό μπαλόνι) όπου το τοίχωμα της αρτηρίας τοπικά είναι λεπτότερο. Με την πάροδο του χρόνου αυξάνει σε μέγεθος, ώσπου κάποια στιγμή να ραγεί και να προκαλέσει υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια κατάσταση πολύ σοβαρή και επικίνδυνη για την ζωή του πάσχοντος.

Η υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι κατάσταση στην οποία αίμα εισέρχεται στην υπαραχνοειδή χώρο του εγκεφάλου (ο χώρος μεταξύ του εγκεφάλου και να μεμβρανών του).