«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Μιλώντας στον Realfm, ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν νωρίτερα γνωστά ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ρήξη ανευρύσματος.
Στο νοσοκομείο προσήλθε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.