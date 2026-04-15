Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας είναι πλέον η Δανάη Μπάρκα, η οποία αναμένεται να παντρευτεί τον σύντροφό της Φάνη Μπότση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούν οικογενειακώς.

Το νυφικό θα επιμεληθούν οι MI-RO, που διατηρούν φιλικές σχέσεις με τη Δανάη Μπάρκα, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι θα είναι οι κουμπάροι.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος της εκπομπής, αποκάλυψε μερικούς από τους καλεσμένους του ζευγαριού, με το Νίκο Κοκλώνη, Σμαράγδα Καρύδη, Αλέξη Γεωργούλη να είναι μόλις μερικοί από αυτούς:

«13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς. Η τοποθεσία είναι η Μεσσηνία, βλέπεις θάλασσα και έχει φανταστική θέα».

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη φυσικά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης... αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους καλεσμένους γιατί θα δούμε κι άλλους! Εκεί θα είναι ακόμη και ο Άρης Καβατζίκης...».

