Το πρώτο Πάσχα χωρίς τον σύντροφό της και η δύσκολη αλήθεια.

Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την καθημερινότητα και την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο φετινό Πάσχα, το οποίο ήταν διαφορετικό για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής ζωής με τον σύντροφό της: «Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρόλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο».

