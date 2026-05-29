Ένα νέο τηλεοπτικό ρεπορτάζ οδήγησε την Κατερίνα Καινούργιου το να εκφράσει εντόνως την άποψή της σχετικά με το «Big Brother».

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από το πρόωρο τέλος του Survivor, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ βρίσκεται σε αναζήτηση πρότζεκτ προκειμένου να καλύψει την βραδινή ζώνη.

Από το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου, που παρουσιάστηκε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στον αέρα του «Super Κατερίνα», προέκυψε ότι το «Big Brother», είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα επανέλθει τουλάχιστον για το 2026 -2027.

Σε αυτή την είδηση, η Κατερίνα Καινούργιου, εξέφρασε με αιχμηρό τρόπο την άποψή της σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Καλύτερα! Παιδιά συγγνώμη, αυτά που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου! Θεωρώ ότι έχουμε εξελιχθεί πολύ σαν κοινωνία για να ξανά βλέπουμε το Big Brother, συγγνώμη κιόλας! Είναι ένα πολύ κακό τηλεοπτικό προϊόν έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Αλήθεια! Είδαμε και πράγματα – στο προτελευταίο – είδαμε σκηνές που δεν θα έπρεπε να τις βλέπουμε καθόλου στην ελληνική τηλεόραση σήμερα. Μου θυμίζουν δεκαετίες πίσω, πολύ κακές τηλεοπτικές εποχές. Όχι, όχι, όχι. Να σκεφτείτε άλλα πράγματα στο ΣΚΑΙ και άλλες παραγωγές».

