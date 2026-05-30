Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη μέτρηση ακροαματικότητας της MRB Hellas, η οποία καταγράφει την πορεία όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.

Μια ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφει ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός της πρωτεύουσας, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ακροαματικότητας έχει καταφέρει να ενισχύσει θεαματικά την παρουσία του στο ραδιοφωνικό τοπίο, σημειώνοντας σχεδόν τριπλασιασμό της ακροαματικότητάς του μέσα στα τελευταία δυόμισι χρόνια, όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τα επίσημα δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας καταγράφουν μια σημαντική διάκριση για τον Αθήνα 9,84, καθώς ο σταθμός καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των ραδιοφωνικών μέσων ως προς τη μέση ημερήσια διάρκεια ακρόασης κατά τις εργάσιμες ημέρες. Συγκεκριμένα, οι ακροατές παρέμειναν συντονισμένοι στο πρόγραμμά του κατά μέσο όρο για 130 λεπτά ημερησίως, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Αυτό που πριν δυόμισι χρόνια φαινόταν αδύνατο, είναι πλέον πραγματικότητα:

Ο Αθήνα 9,84 έχει σχεδόν τριπλασιάσει την ακροαματικότητά του!

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας, είναι πρώτος από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μέση ημερήσια διάρκεια ακρόασης τις καθημερινές (130 λεπτά ημερησίως)!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του 9,84!

Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά, για να φτάσει ο σταθμός της πόλης εκεί που του αξίζει.

Υ.Γ. Τα νούμερα είναι από την επίσημη μέτρηση για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της MRB Hellas.

