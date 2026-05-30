Ο κ. Φάμελλος ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης ουσιαστικών πολιτικών δημόσιας υγείας, με βασικούς άξονες την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη θωράκιση του κοινωνικού κράτους και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς τους ανθρώπους που ζουν με πολλαπλή σκλήρυνση έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, επισημαίνοντας ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη από έμπρακτη στήριξη και όχι μόνο από δηλώσεις συμπαράστασης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο συνοδεύεται από διαρκείς προκλήσεις, καθώς καλούνται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της ασθένειας στην εργασία, την προσωπική ζωή και την κοινωνική τους δραστηριότητα, δίνοντας καθημερινά τη δική τους μάχη με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της άμεσης πρόσβασης στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, σημειώνοντας ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για αποτελεσματική ιατρική φροντίδα και ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών.

Όπως υπογράμμισε, κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να αισθάνεται αβοήθητος απέναντι σε μια τόσο απαιτητική δοκιμασία, ενώ επεσήμανε ότι οι καθυστερήσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες, προγράμματα αποκατάστασης και υπηρεσίες υποστήριξης δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη νόσο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, ξέρετε ότι δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη και καθημερινή φροντίδα της Πολιτείας για τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να συνεχίσουν τη ζωή τους, την εργασία τους, την καθημερινότητά τους με αξιοπρέπεια.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης μάς υπενθυμίζει πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση, αλλά και η πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα.

Γιατί κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι σε μια τέτοια δοκιμασία.

Και κανένας ασθενής δεν μπορεί να περιμένει μήνες για εξετάσεις, για θεραπείες, για αποκατάσταση ή υποστήριξη.

Και εδώ είναι η δική μας ευθύνη να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας, με ουσιαστικές πολιτικές δημόσιας Υγείας.

Με ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και του Κράτους Πρόνοιας.

Με πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και σύγχρονες θεραπείες. Με στήριξη και των οικογενειών και των φροντιστών.

Θέλω σήμερα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους εσάς. Δεν είστε μόνοι!

Και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά με πράξεις, όχι μόνο με λόγια.

Αυτή είναι και η ευθύνη της πολιτικής. Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις».

