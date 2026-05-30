Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες.

Αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καθώς το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» έχει εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες πάνω από την ήπειρο, εκτοξεύοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο στην καρδιά του καλοκαιριού παρά στα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι ανθρώπινες απώλειες ανέρχονται τουλάχιστον σε 18, με περιστατικά θερμοπληξίας αλλά και πνιγμών να καταγράφονται σε χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία, όπου χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν τρόπους να δροσιστούν σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες.

Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 10 με 15 βαθμούς υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για τις ευπαθείς ομάδες και τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν ισχυρό αντικυκλώνα που λειτουργεί σαν «καπάκι» στην ατμόσφαιρα, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα κοντά στο έδαφος. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εμφάνιση ολοένα και συχνότερων και εντονότερων ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη, η οποία θερμαίνεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη.

33αρια στην Ελλάδα του Αγίου Πνεύματος

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα δε φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από το ακραίο σύστημα που πλήττει τη δυτική πλευρά της ηπείρου, ωστόσο οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι διευκρινίζουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δε συνιστά καύσωνα με τη μετεωρολογική έννοια του όρου, ωστόσο πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θερμό διάστημα για τις αρχές Ιουνίου, με συνθήκες που ευνοούν τις μετακινήσεις προς παραλίες και τουριστικούς προορισμούς ενόψει του πρώτου μεγάλου τριημέρου του καλοκαιριού.

Θερμοκρασίες - ρεκόρ στην Ευρώπη

Στη Βρετανία, όπου έχουν ήδη καταγραφεί 11 θάνατοι, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 35°C, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ οι συνεχόμενες τροπικές νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20°C προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σε μια χώρα της οποίας οι υποδομές δεν είναι σχεδιασμένες για τόσο παρατεταμένη ζέστη.

Στη Γαλλία, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 39°C. Το Παρίσι και αρκετές γειτονικές περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα έντονα επηρεάζονται οι δυτικές ακτές και η Βρετάνη, περιοχές που συνήθως επωφελούνται από τη δροσερή επίδραση του Ατλαντικού Ωκεανού.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρας και της κοιλάδας του Έβρου κυμαίνονται μεταξύ 37°C και 39°C, ενώ τοπικά αγγίζουν ακόμη και τους 40°C. Η πόλη Μπαδαχόθ κατέγραψε για πρώτη φορά στα μετεωρολογικά χρονικά της θερμοκρασία άνω των 38°C μέσα στον Μάιο, ενώ ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ακόμη και στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Ιταλία, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινο συναγερμό για μεγάλες πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Μπολόνια και το Τορίνο. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30°C, με την αισθητή θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35°C, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι αφορούν όχι μόνο τις ευπαθείς ομάδες αλλά και υγιείς πολίτες.

Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ Μαΐου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40,3°C, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2001.