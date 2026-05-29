Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Χανίων πιθανότατα, όμως, θα πάει.

Με τον πιο επίσημο τρόπο, δια στόματος του Σωκράτη Φάμελλου, έγινε γνωστό ότι η πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κλειστή το επόμενο Σάββατο (6/6) για τον Παύλο Πολάκη.

«Με βάση την απόφαση του Συνεδρίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι μέλος της ΚΟ, δεν ικανοποιείται η απόφαση του Συνεδρίου», απάντησε ο πρόεδρος του κόμματος στο πλαίσιο της σημερινής του συνέντευξης στον ΑΝΤ1.

Από την άλλη ο βουλευτής Χανίων, υπενθυμίζουμε, έχει τονίσει επανειλημμένως πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές διαρροές των προηγούμενων ημερών ως «φληναφήματα».

«Προσωπικά δεν έλαβα καμία ειδοποίηση. Κόντρα σε κάθε λογική, κόντρα στην άποψη της πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, κόντρα στο καταστατικό μας, χωρίς να έχουν γνωμοδοτήσει τα αρμόδιά όργανα, κάποιοι φιλοδοξούν να με θέσουν εκτός. Ματαιοπονούν», ανέφερε τις προάλλες ο Παύλος Πολάκης, γνωστοποιώντας τις προθέσεις του να δώσει κανονικά το «παρών» στη συνεδρίαση του Οργάνου.

Κι επειδή το πιθανότερο σενάριο είναι όντως να πάει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ακόμα πιο ενδιαφέρον θα έχει να είναι μπροστά και οι κάμερες…

Μ. Καλ.