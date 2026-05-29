Στα ύψη εκτινάχθηκε η περιέργεια στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση όταν ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου πήρε το λόγο και αρχίζοντας την ομιλία του ευχαριστώντας τον Χάρη Δούκα «και εκ μέρους του Παύλου Χρηστίδη», όπως χαρακτηριστικά είπε.
Γιατί τον ευχαριστούσαν;
Γιατί ολοκληρώνει έγκαιρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
«Στη Φιλαδέλφεια πήραμε το Κόφερανς, στο ΟΑΚΑ το Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, στο Βοτανικό θα τριτώσει το ...καλό», είπε ο Α. Ευθυμίου.
Τόσο ο ίδιος όσο και ο Παύλος Χρηστίδης είναι φανατικοί «γαύροι», ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων «βάζελος»!
Τ.Τε.