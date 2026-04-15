«Δεν με αφορά τίποτα κίτρινο», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου.

Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως συνεργάζονταν για 16 συναπτά έτη, ενώ πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός με τον νέο της μάνατζερ συνεργάζονται για περισσότερα από 3 χρόνια:

«Με το νέο μου μάνατζερ συνεργαζόμαστε 3-4 χρόνια. Εσείς το ανακαλύψατε τώρα. Εσείς βλέπετε πάντα ένα αποτέλεσμα. Από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά και πολύς χρόνος».

Όπως εξήγησε μάλιστα, με την Έλενα Χριστοπούλου, διατηρούν άριστες σχέσεις, ενώ υπάρχει στήριξη και αγάπη μεταξύ τους:

«Με την Έλενα βγάλαμε μία κοινή ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας μας. Είμαστε πολύ καλά, μιλάμε και προχωράμε. Υπάρχει πολλή στήριξη και αγάπη. Στη ζωή πρέπει να προχωράμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Η Έλενα με στήριξε πολύ στην απόφαση αυτή. Δεν νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που προκαλώ κόντρα, οπότε δεν θα ήθελα να υπάρχει γύρω μου μια τέτοια είδηση. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο και να υπάρχει τίποτα περίεργο στην ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος. Είμαι αποφασισμένη και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη ζωή μου, σεβόμενη τους ανθρώπους που έχω γύρω μου».

