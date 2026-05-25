Στρατηγική συνεργασία σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης του fintech brand στην ελληνική αγορά.

Στην Action Global Communications Greece ανατίθεται ο ρόλος του συνεργάτη Δημοσίων Σχέσεων της Revolut στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων εταιρικής επικοινωνίας της εταιρείας στην τοπική αγορά.

Η Revolut συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες διεθνώς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες καθημερινής διαχείρισης χρημάτων και συναλλαγών. Η συνεργασία με την Action Greece έρχεται σε μία περίοδο έντονης ανάπτυξης για τη Revolut στην ελληνική αγορά, με την εταιρεία να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών και στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων υπηρεσιών της.

Η Action Greece θα υποστηρίξει στρατηγικά τη διεύρυνση της παρουσίας της Revolut στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής επικοινωνίας που εστιάζει στην ανάδειξη της καινοτομίας του brand, της εμπειρίας χρήστη και των εξατομικευμένων ψηφιακών χρηματοοικονομικών λύσεων που προσφέρει, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρηματικούς πελάτες.

Η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Global Communications Greece, δηλώνει: «H Revolut είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα fintech brands παγκοσμίως, που έχει μετασχηματίσει την εμπειρία του digital banking. Για αυτό τον λόγο είμαστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη της συνεργασίας μας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι, μέσα από τη στρατηγική μας προσέγγιση, να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την δυναμική της, αλλά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην τοπική αγορά.»

«Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τη Revolut στη Νότια Ευρώπη. Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τα Μέσα ενημέρωσης, τους πελάτες και τους βασικούς stakeholders της τοπικής αγοράς, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη θέση της Revolut ως μιας καινοτόμου, αξιόπιστης και τεχνολογικά προηγμένης χρηματοοικονομικής πλατφόρμας για την καθημερινή διαχείριση οικονομικών αναγκών. Θεωρούμε την Action Greece ως έναν ισχυρό τοπικό συνεργάτη, με βαθιά γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας», δήλωσε η Paloma Casillas, Head of Communications for South Europe της Revolut.