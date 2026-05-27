Η Μαντώ σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου η Μαντώ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την καριέρα της, αλλά και για τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κλάδος της κατά την περίοδο της κρίσης.

Παράλληλα, έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν οπότε και θυμήθηκε την περίοδο που ζούσε και εργαζόταν στην Αμερική, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι την ενδιέφερε η καριέρα στο εξωτερικό.

«Όλοι μας δοκιμάσαμε την καριέρα έξω. Και εγώ στην αρχή, την πρώτη δεκαετία, σκεφτόμουν την καριέρα στο εξωτερικό γιατί ήταν και η φωνή μου… Είχα πάει στην Αμερική μόλις τελείωσα το Λύκειο, ήδη δούλευα εδώ βέβαια, είχα κάποια εμπειρία, είχα βγάλει και τα δύο μου single τα αγγλόφωνα, οπότε ήταν κάπως εύκολη η πρόσβαση να χτυπήσω την πόρτα στην CBS Αμερικής», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στο παρελθόν, μίλησε για τη δουλειά που είχε αναλάβει τα χρόνια που έζησε στην Αμερική: «Έμεινα πέντε χρόνια. Δούλευα κιόλας. Σπούδαζα… Δούλευα ως demo singer. Δηλαδή τραγουδούσα τα τραγούδια που παρουσίαζαν οι συνθέτες στους τραγουδιστές τους μεγάλους… Είχα κάνει demo και ένα δικό μου τραγούδι που είχα γράψει στη Τζέσικα Σίμπσον το 2000 που κυκλοφόρησε τότε… Πήγε πολύ καλά ανέβηκε στο νούμερο επτά στην Αμερική».

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για το λόγο που δεν έμεινε στο εξωτερικό να κυνηγήσει την καριέρα της, εξήγησε ότι χρειάζεται η συνεχής φυσική παρουσία, κάτι που η ίδια δεν μπορούσε να υλοποιήσει τότε: «Πρέπει να είσαι εκεί, δεν γίνεται από εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και σήμερα. Είναι αλλιώς το να είσαι εδώ και να κάνεις πράγματα εκεί. Και εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί γιατί δεν έχω κανέναν. Δεν έχω ρίζες, οικογένεια στην Αμερική… Έπρεπε κάπως να επιβιώσεις… ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πλήρωνα τις σπουδές αλλά είχα πάρει και υποτροφία. Πολλές φορές το σκέφτομαι γιατί από την πρώτη μέρα που άρχισα να τραγουδάω μου έλεγαν «εσύ δεν είσαι για εδώ», το ακούω ακόμα… Πιο πολύ γι’ αυτό το σκέφτομαι. Υπήρχε όμως η περίπτωση να μείνω εκεί και να μην κάνω και τίποτα, σαν εμένα υπήρχαν και άλλες τραγουδίστριες», τόνισε.

Τέλος, μίλησε για τη στιγμή που ο ατζέντης της Σελίν Ντιόν είχε ακούσει τη φωνή της, ωστόσο δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα να την αναλάβει: «Είχα το ταλέντο και τη φωνή να υποστηρίξω ένα περιεχόμενο τύπο Μαράια Κάρεϊ, αλλά υπήρχα και άλλες, χιλιάδες… Είναι οι συγκυρίες… Είχα έρθει σε επαφή με τον μάνατζερ της Σελίν Ντιόν, του άρεσε πάρα πολύ η φωνή μου αλλά μου είχε πει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί μου γιατί είχε αποκλειστικά τότε την Σελίν».

