Ο Γιώργος Κωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη για τη ζωή του.

Ο ηθοποιός, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο και έγινε ευρέως γνωστός με τον ρόλο του «Αντωνάκη», μίλησε για τη ζωή του και την καριέρα του, αποκαλύπτοντας μάλιστα μία συγκινητική κίνηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ανέφερε: «Περάσαμε πάρα πολύ καλά! Ξέρεις τι έγινε; Σε μία πρεμιέρα που είχε γίνει ο χαμός, και σηκώθηκε όρθιος ο κόσμος… Η Αλίκη με πήρε από το χέρι – τριάντα ηθοποιοί πάνω στη σκηνή – και με πέρασε μπροστά στον κόσμο. Με πήρε για να με περάσεις μπροστά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τον εθισμό του στον τζόγο

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τον εθισμό του στο τζόγο και την απόφασή του να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό, αναφέροντας: «Βέβαια (σ.σ θα μπορούσε κάποιος να βοηθηθεί). Καμιά φορά, ο παθών πρέπει να είναι και δάσκαλος… Πρέπει να γίνεται και αφηγητής. Να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μία εξάρτηση από ένα κακό πάθος και διαπίστωσα τα χειρότερα. Και ένας – δυο άνθρωποι με άκουσαν για να καταλάβουν καλύτερα. Δεν έτυχε να συζητηθεί ξανά…».

