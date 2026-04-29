Η Ανδρομάχη δεν αποχωρίζεται το γιο της, ούτε επί σκηνής.

Ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο μοιράστηκε η Ανδρομάχη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tiktok πριν από μερικές ώρες, όπου απεικονίζεται να τραγουδάει την καινούργια της επιτυχία, «Σούσουρο», κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της, Γεράσιμο.

Η ερμηνεύτρια με τον – επίσης – τραγουδιστή, Γιώργο Λιβάνη, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το καλοκαίρι του 2025 και οι δυό τους έχουν εκδηλώσει την πληρότητα και την αγάπη που τους γέμισε ο ερχομός του.

Μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν, ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε ότι σκοπός τους είναι να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους.

Έτσι, για μία ακόμη φορά, η Ανδρομάχη μοιράζεται μία ιδιαίτερη στιγμή πάνω στη σκηνή, αυτή τη φορά κρατώντας στην αγκαλιά της το μικρό αγόρι, ο οποίος φαίνεται να μην την αποχωρίζεται στιγμή.

{https://www.tiktok.com/@andromache_dim/video/7633914617122622742}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, όσο η Ανδρομάχη βρισκόταν πάνω στη σκηνή και την πλαισίωνε η ορχήστρα της, στην αγκαλιά της βρισκόταν ο Γεράσιμος, ενώ πάνω στο βίντεο που μοιράστηκε, γράφει χαρακτηριστικά: «Έρωτά μου».