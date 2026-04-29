Μία ιδιαίτερα προσωπική στιγμή αποκάλυψε η Λένα Δροσάκη σχετικά με τη γέννηση του γιου της. Όσα είπε για τον χωρισμό με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», βρέθηκε η Λένα Δροσάκη όπου και παραχώρησε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός, έχει αποκτήσει έναν γιο με τον επίσης ηθοποιό, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα, το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους στη ζωή.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λένα Δροσάκη, έκανε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη εστιάζοντας στη γέννηση του γιου της, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της σε σχέση με το παιδί.

Λένα Δροσάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τη γέννηση του γιου της

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ανέτρεξε στο 2020 και στη γέννηση του παιδιού της εξηγώντας ότι ο γιος της ήρθε πρόωρα στη ζωή, στον 8ο μήνα.

Όπως τόνισε, είναι ένας δύσκολος μήνας της κύησης και κατάφεραν να επιβιώσουν τόσο η ίδια – όσο και το παιδί, από θαύμα: «Γέννησα στον 8ο μήνα, με καισαρική από θαύμα ζούμε και οι δύο, είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο. Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε…».

Και συνέχισε μιλώντας με συγκίνηση για το όνομα που χάρισε το ζευγάρι στο παιδί: «Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση. Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του».

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στο διαζύγιο με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη που ήρθε το 2023: «Απλώς βάζεις προτεραιότητα τι μηνύματα δίνεις στο παιδί, το τι πρότυπο δίνεις, τι βιώματα να έχει, τι να αναζητήσει στη ζωή του. Αν έχει πρότυπο ένα ευτυχισμένο ζευγάρι γιατί να χωρίσεις; Ένα ζευγάρι που φιλιέται, αγαπιέται, που είναι τρυφερό ο ένας με τον άλλον, που μαλώνουν, δεν λέω να μην μαλώνεις, είναι υγιές να μαλώνεις, αλλά το θέμα είναι να σε βλέπει το παιδί να τα βρίσκεις. Να του δείχνεις τον τρόπο. Η διαφωνία είναι υπέρτατο δώρο που έχουμε».

Και κλείνοντας, εξομολογήθηκε: «Είπα ότι πρέπει να βλέπει μία μαμά χαρούμενη, ερωτεύσιμη, όχι δυστυχισμένη και καταπιεσμένη σε κάτι που δεν θέλει να είναι. Οπότε λες αυτό το παράδειγμα θέλω να δώσω στο παιδί μου. Δεν μπορώ να του το πω με λόγια, τα παιδιά καταλαβαίνουν αυτά που δεν τους λες».

