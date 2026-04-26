Η εμπειρία αυτή, όπως σημειώνει, παραμένει μία από τις πιο έντονες και επώδυνες της καριέρας του, συνδέοντας το θέατρο με μια προσωπική στιγμή βαθιάς απώλειας.

Συγκλονιστικές στιγμές περιέγραψε ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης, αναφερόμενος σε μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής του, όταν κλήθηκε να ανέβει στη σκηνή του θεάτρου, γνωρίζοντας μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα τον θάνατο του αδελφού του.

Όπως αποκάλυψε, η τραγική είδηση του γνωστοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη θεατρικής παράστασης, περίπου δέκα λεπτά πριν βγει στη σκηνή. Παρά το σοκ και τη συναισθηματική επιβάρυνση, αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την εμφάνισή του, καθώς η παράσταση δεν μπορούσε να ακυρωθεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο θάνατος δεν ήταν αιφνίδιος, αλλά αναμενόμενος λόγω της κατάστασης της υγείας του αδελφού του. Ωστόσο, η στιγμή της ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με το βάρος της απώλειας να συνυπάρχει με την επαγγελματική του υποχρέωση.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, οι συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον στηρίξουν επί σκηνής, εμφανώς επηρεασμένοι και οι ίδιοι από το γεγονός, καθώς εκείνος συνέχισε να ερμηνεύει τον ρόλο του μπροστά στο κοινό.

