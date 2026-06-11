Οι πολίτες μιλάνε και συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα.

Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης), στη Νίκαια, η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Όπως έγινε και στις εκδηλώσεις «Unmute» που πραγματοποιήθηκαν από νέους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, στο επίκεντρο της ανοικτής συνάντησης θα είναι οι πολίτες της Νίκαιας, οι οποίοι θα πάρουν τον λόγο και θα μιλήσουν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν και για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν.

Το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Η έμφαση είναι στον λόγο των πολιτών. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες, να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική διαδικασία για την επίλυσή τους.

Στην εκδήλωση θα είναι «παρών» για να τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας.