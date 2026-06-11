Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αναπλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών συστημάτων μπορεί να απαιτήσει πρόσθετα δισεκατομμύρια δολάρια και αρκετά χρόνια παραγωγής.

Ηγέτες της αμυντικής βιομηχανίας προετοιμάζονται για μια θυελλώδη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αργότερα αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NBC, που επικαλείται πηγές με γνώση της συνάντησης, οι επικεφαλής περίπου επτά αμυντικών εταιρειών αναμένεται να δεχθούν πιέσεις από τον πρόεδρο προκειμένου να βρουν τρόπους να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή όπλων για το Πεντάγωνο.

Ο πρόεδρος έχει εκφράσει την οργή του σε συμβούλους και συμμάχους για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, ανέφεραν οι πηγές - ιδιαίτερα καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, το οποίο κατέρριψε ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού την Τρίτη.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωνε χθες ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε, πάντως, πως υπάρχει συνάντηση με ηγέτες αμυντικών εταιρειών στο πρόγραμμα του προέδρου «αυτή τη στιγμή». Είναι επίσης πιθανό αυτή να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο στρατός της Αμερικής είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και έχει όλα όσα χρειάζεται για να επιχειρήσει στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σον Παρνέλ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Έχουμε πραγματοποιήσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορες διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας».

Ο πόλεμος έφερε στο φως ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα πυρομαχικών του Πενταγώνου, καθώς ο στρατός καταναλώνει πυραύλους και συστήματα αναχαίτισης με ρυθμό που έχει ανησυχήσει ορισμένους αξιωματούχους της άμυνας. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και νομοθέτες ανησυχούν για την ικανότητα των ΗΠΑ να αμυνθούν έναντι άλλων αντιπάλων, αν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει απορρίψει αυτές τις ανησυχίες.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι οι ΗΠΑ διέθεταν μια «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια» όπλων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει περισσότερα από αρκετά πυρομαχικά και αποθέματα «για να εξυπηρετήσει όλους τους στρατηγικούς στόχους του προέδρου Τραμπ και ακόμη παραπέρα, και η Επιχείρηση "Επική Οργή" απέδειξε τι συμβαίνει όταν τα βάζει κανείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος έχει παροτρύνει τους αμυντικούς μας αναδόχους να παράγουν συνεχώς περισσότερα όπλα αμερικανικής κατασκευής, τα οποία είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Οι Δημοκρατικοί κατέστρεψαν τον στρατό μας, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ τον ανοικοδόμησε», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδια για τη συνάντηση αυτής της εβδομάδας δήλωσε ότι αναμένει πως «θα είναι άσχημη», εν μέρει λόγω της απογοήτευσης του Τραμπ με την κατάσταση του αμερικανικού αποθέματος πυρομαχικών.

Τον περασμένο μήνα το NBC μετέδιδε πως παρά την εκτεταμένη ανησυχία για τη μείωση των πυραυλικών αποθεμάτων, το Πεντάγωνο δεν είχε ακόμη υπογράψει νέες, πολυετείς συμβάσεις για την αγορά περισσότερων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ.

Ενώ το Πεντάγωνο έχει συνάψει «συμφωνίες-πλαίσιο» για εξοπλιστικά προγράμματα, καμία δεν περιλαμβάνει πραγματικά συμβόλαια για την παραγωγή νέων πυρομαχικών που θα αναπλήρωναν το αμερικανικό απόθεμα, σύμφωνα με αξιωματούχους και εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών.

Το απόθεμα μειώνεται από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Όμως το πρόβλημα έγινε πιο οξύ τον τελευταίο χρόνο, με τις ΗΠΑ να πλήττουν το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια με τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αξιωματούχων του Κογκρέσου, το Πεντάγωνο χρειάζεται επιπλέον 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει την παραγωγή περισσότερων πυραύλων, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα που υπήρχαν πριν ξεκινήσει η αποστολή όπλων στην Ουκρανία το 2022.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων αποκάλυψε ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με επίκεντρο την παραγωγή πυρομαχικών.

Η συρρίκνωση των αποθεμάτων ανάγκασε τις ΗΠΑ να «τραβήξουν» πυρομαχικά από αποθήκες στην Ευρώπη και την Ασία για να καλύψουν τη ζήτηση για περισσότερους πυραύλους στον πόλεμο κατά του Ιράν, μετέδωσε το NBC News. Αν και η παραγωγή πυραύλων βρίσκεται σε εξέλιξη, το μεγαλύτερο μέρος της αφορά συμβόλαια που είχαν υπογραφεί πριν από μερικά χρόνια, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, πρώην αξιωματούχοι, νομοθέτες και άλλοι δήλωσαν ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν υπονομεύσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) διεξήγαγε μελέτη νωρίτερα φέτος, η οποία διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν γενικά από όπλα - και ιδιαίτερα από όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι πύραυλοι Tomahawk, οι πύραυλοι αέρος-επιφανείας (JASSM), οι πύραυλοι Patriot και τα συστήματα αναχαίτισης αεράμυνας THAAD.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι ΗΠΑ διέθεταν περίπου 3.100 πυραύλους Tomahawk πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν και έχουν χρησιμοποιήσει περίπου 1.000 ή περισσότερους. Το CSIS εκτιμά ότι ακόμη και αν υπογράφονταν νέα συμβόλαια σήμερα, η παραγωγή νέων Tomahawk για την αναπλήρωση των αποθεμάτων θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια.