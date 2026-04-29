Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις διακοπές της στη Γαλλική Πολυνησία με τη Δήμητρα Κούστα.

Νέες φωτογραφίες μοιράστηκε η Άννα Βίσση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου απεικονίζεται η ίδια αλλά και η Δήμητρα Κούστα, να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε εξωτικό προορισμό.

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε περιοχή της Γαλλικής Πολυνησίας, ενώ σε ένα από αυτά, ποζάρει καθισμένη σε μία βάρκα στην παραλία του resort The Brando.

Στην επόμενη φωτογραφία αποκαλύπτει ότι βρέθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και συγκεκριμένα στο Βοτανικό Κήπο, ενώ σε άλλη φαίνεται να απολαμβάνει το παιχνίδι με ένα μικρό παιδί: «Αυτές οι μικρές, πολύτιμες στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ανήρτησε ένα Instagram story, έχοντας στο πλευρό της την φίλη της Δήμητρα Κούστα.

Οι δύο γυναίκες μάλιστα, το Μάιο του 2025, επισφράγισαν τη φιλία τους, με την ερμηνεύτρια να βαφτίζει το γιο της Δήμητρας Κούστα, ενώ στις 26 Μαρτίου ανακοίνωσαν και την επαγγελματική τους συνεργασία, παρουσιάζοντας τη Vission Music, τη νέα δισκογραφική τους εταιρεία.